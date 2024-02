Cancillería llama a embajador de Israel: cree que se inmiscuyó en asuntos internos

Embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Cancillería colombiana, a través de un comunicado, informó que convocó al embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, a raíz de “recientes declaraciones en su cuenta de X”. Según la institución, el embajador Dagan se ha expresado “en términos sarcásticos y refiriéndose a asuntos internos de Colombia, a altos funcionarios del Estado colombiano”.

La Cancillería en particular, menciona un trino del 12 de febrero pasado, “en respuesta a una publicación del director de Impuestos y Aduanas Nacionales”, Luis Carlos Reyes.

Ese día, el embajador Dagan citó un trino de Reyes en el que este decía: “Más de un millón de palestinos desplazados de Gaza están arrinconados en la frontera con Egipto, la cual ahora está bajo ataque del ejército israelí. Que pare el genocidio”.

A esto, el diplomático replicó: “Jefe de la @DIANColombia señor @luiscrh [Luis Carlos Reyes] espero que usted no está recaudando impuestos cómo está recopilando información sobre un conflicto a miles de kilómetros de distancia del régimen tributario colombiano”.

Agregó: “Le invito ver un video, sobre las atrocidades que cometieron los genocidas terroristas del #ISISPalestino #Hamas contra ciudadanos israelíes inocentes al 7 de octubre y otro video con los rostros de nuestras abuelas, niñas y adolescentes que fueron violadas y asesinadas en la masacre del 7 de octubre”.

Dagan se refiere a los ataques de milicianos de Hamás contra civiles israelíes, que dejaron casi 1.200 muertos y alrededor de 240 secuestrados, de los cuales se calcula que unos 130 continúan en cautiverio.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva que ha desplazado a cerca de dos millones de personas en la Franja de Gaza y ha dejado ya casi 30.000 personas muertas, según Hamás.

“El gobierno colombiano considera que los comentarios son inapropiados, contrarios a las relaciones diplomáticas entre naciones soberanas y no se ajustan al Artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, dado que las personas que gozan de privilegios e inmunidades deben respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor y están obligadas a no inmiscuirse en sus asuntos internos”, agregó la Cancillería.

La entidad se refiere al artículo de la Convención que, entre otras cosas, reza: “Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.

El Espectador consultó con la Embajada de Israel sobre su reacción ante el llamado de la Cancillería colombiana, pero no se recibió respuesta de inmediato.

No obstante, no se trata del primer roce diplomático entre Colombia e Israel, país que ha rechazado la postura del presidente Gustavo Petro, al no condenar los ataques de Hamás y apoyar, además, la denuncia de Sudáfrica, que considera que lo que sucede en Gaza es un genocidio.

Justo esta semana, el presidente de Israel, Isaac Herzog, en una reunión con periodistas en la que estuvo presente El Espectador, afirmó: “Seguimos sin entender por qué el presidente Petro no ha denunciado el ataque de octubre 7 y en cambio se ha empeñado en juzgar a Israel con la información parcial y sesgada de Tik Tok, sin preocuparse por tratar de mirar la realidad”.

Agregó, no obstante, que estaban dispuestos “a reabrir la conversación. Israel tiene una relación muy extensa con Colombia en muchos aspectos, muy rica, y Colombia ha hecho un esfuerzo excepcional en busca de la paz y debe ser, con toda América Latina, un actor importante para promover la paz en nuestra región”.

Pese al malestar en Jerusalén (donde está la sede del Gobierno) y aunque el presidente Gustavo Petro llamó a consultas hace varios meses a la embajadora en Israel, Margarita Manjarrez, Israel ha mantenido a su embajador en Colombia.

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesan los temas internacionales, quiere opinar sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com