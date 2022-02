Candidatos y candidatas en Colombia: ¿qué proponen sobre migración?

La comunidad migrante en Colombia necesita que el próximo gobierno retome lazos diplomáticos con Venezuela. Foto: Óscar Pérez

1️⃣ Considerando que para la población migrante es difícil realizar sus trámites sin relaciones diplomáticas con Caracas, ¿retomaría usted los 1 lazos con Maduro? ¿Por qué?

2️⃣ Como lo dijo la vicepresidenta y canciller, se necesitan recursos para atender este desafío, pero también mucha integración. Que cada país responda a la migración por su cuenta es problemático para Colombia. ¿Qué haría para integrar a la región en esta materia?

3️⃣ Los mecanismos adoptados por el presidente Duque para atender a la población migrante han sido aplaudidos por la comunidad internacional. ¿Qué piensa hacer para mejorarlos?

Carlos Amaya

1️⃣ “Más que estrechar lazos es restablecer relaciones diplomáticas no solo por la migración, sino para combatir la criminalidad y por relaciones comerciales, pues Venezuela es nuestro principal socio estratégico. Se fortalecerá el control de fronteras para prevenir migración irregular y controles criminales de la frontera. A su vez, seremos inflexibles con el incumplimiento de las normas de convivencia”.

2️⃣ “Establecer a Colombia como articulador de política migratoria solidaria en la región, divulgando en el país los mecanismos para regularizarse y que la población migrante aporte al desarrollo; además, fortalecer las comunidades receptoras y realizar campañas contra la xenofobia”.

3️⃣ “Priorizar la atención a migrantes desde un enfoque humanitario para los recién llegados y de superación de las condiciones de vulnerabilidad para quienes residan en Colombia. Priorizaremos atención a salud preventiva, malnutrición y salud sexual y reproductiva, como para el resto de la población que habita en el país. Es pertinente vincular a la población migrante al desarrollo económico mediante su regularización de forma ordenada”.

Arelis Uriana

1️⃣ El relacionamiento internacional nunca puede fallar en un gobierno y mucho menos en un Estado como Colombia, que ha acogido a hermanos que han venido de otros países. Independientemente del razonamiento de cada país, debe permanecer el relacionamiento con el resto. Debemos dar, como Pacto Histórico, la tranquilidad de que si el relacionamiento se daña buscaremos el mecanismo para continuar con la diplomacia. Porque los problemas internos los resuelve cada país.

2️⃣ Hay que abrir el espacio de diálogo y buscar el mecanismo para que ambos países puedan garantizar la estabilidad para todos los ciudadanos. Tiene que prevalecer por encima de las diferencias entre los gobiernos la vida de los ciudadanos. Privilegiar la vida por encima de todo.

3️⃣ Hay que fortalecer los mecanismos de relacionamiento para recibir a esos hermanos, pues ahí se fortalece la riqueza de la diversidad y lo multicolor de este país.

Alfredo Saade

1️⃣ “Retomaría inmediatamente las relaciones con Maduro, por el bienestar de los venezolanos. Necesitamos que esas relaciones se den para el buen desarrollo de las fronteras en Colombia y de nuestros empresarios con ese país. No debemos inventar más con esos presidentes interinos”.

2️⃣ “Para integrar la región es necesario comenzar relaciones con el gobierno en Caracas. Trabajar en la frontera con trabajos específicos: hablar con los gobiernos municipales y departamentales para tener un área binacional permitida por la ley para industrializar la zona y agilizarla económicamente”.

3️⃣ A Duque lo han aplaudido en el exterior porque tiene un discurso interno y externo. Él no se ha puesto al frente de la población migrante. Debemos tener mecanismos reales para poder atender a la población migrante. Acordémonos de que esa población migrante no es 100 % migrante. Todos los venezolanos que han entrado a Colombia tienen una relación con colombianos. Por lo tanto, en su gran mayoría tienen derecho a una documentación colombiana. Hay que revisar ese parentesco y sin tanto protocolo entregarles la documentación. Eso nos permitiría ser más ágiles en el trato con los migrantes.

Enrique Peñalosa

1️⃣ “Hay que retomar las relaciones diplomáticas con Venezuela con base en una mayor colaboración mutua para resolver problemas comunes que afectan sobre todo a la población fronteriza, que es significativa. Colombia es un país de puertas abiertas y queremos ayudar y generar oportunidades a nuestros hermanos venezolanos, los cuales en su momento nos recibieron a nosotros”.

2️⃣ “Hay que exigir mayor apoyo internacional para atender a los migrantes. Ese es un tema que en el corto plazo afecta más a Colombia, pero que tiene repercusiones regionales. Obviamente, hay retos de corto plazo, pero ello se puede superar como lo hicimos en Bogotá”.

3️⃣ “No solamente la formalización que adelantó el presidente es importante. También es clave agilizar la formalización laboral. Desde mi alcaldía le propuse a Migración Colombia la expedición de una visa especial para los venezolanos, que les permita permanencia prolongada mayor a un año y una formalización laboral. Con esto se les pueda exigir cumplir con las normas legales de nuestro país”.

Sergio Fajardo

1️⃣ “Es primordial establecer un canal de comunicación directo entre Bogotá y Caracas para mitigar tensiones y atender asuntos binacionales urgentes. Apoyaremos todas las instancias de diálogo con otros países que estén avanzando en la recuperación de su democracia y la reconstrucción de su economía, a través de salidas diplomáticas”.

2️⃣ “Esta situación resalta la necesidad de tener buenas relaciones con el vecindario más allá de nuestras diferencias ideológicas. Nuestros vecinos son y siempre deberían ser socios naturales si queremos crear paz y desarrollo en la región. ¿Cómo generar integración? Condición inicial: hacer una política exterior de Estado y que no responda a la ideología del gobierno de turno. Eso nos da credibilidad para trabajar con toda la región, independiente de su orientación. Segundo: nos interesa tener una respuesta coordinada para los migrantes, para que puedan quedarse en los países receptores o retornar a Venezuela si así lo deciden. Vamos a liderar un gran esfuerzo conjunto para dar una solución humanitaria a este problema”.

3️⃣ “La decisión de crear el Estatuto Temporal de Protección fue positiva y seguiremos su implementación. Tenemos que trabajar, de la mano de la cooperación internacional. La consecución de nuevos recursos es fundamental. Queremos además cultivar una cultura de inclusión con esta población, que enfrente la xenofobia y permita una verdadera asimilación de los venezolanos que deseen permanecer en el país”.

Aydeé Lizarazo

1️⃣ “Antes de restablecer las relaciones hay que restablecer la confianza y el respeto por nuestra soberanía mediante una agenda de acuerdos bilaterales. Considero que es necesario tener buenas relaciones con todo el mundo y principalmente con los vecinos”.

2️⃣ “La crisis migratoria está afectando a toda la región. Es necesario que los países vecinos tomen nuestro ejemplo mundial de solidaridad para atender la crisis de manera conjunta y, en el mismo sentido, reiterar a la comunidad internacional y los organismos multilaterales que realicen sus aportes para hacer sostenible el apoyo que se viene brindando”.

3️⃣ “Agilizaré el proceso de identificación y caracterización de la población venezolana. Vamos a implementar la Política Integral Migratoria, un instrumento (de coautoría del Partido MIRA) que promueve el compromiso propio y recíproco conforme a los tratados internacionales. Es necesario contar con una migración ordenada y regularizada para garantizar el acceso a la identificación plena de los migrantes y así estos puedan acceder a la oferta institucional que les puede brindar el Estado colombiano”.

Juan Manuel Galán

1️⃣ “Colombia no puede seguir postergando el restablecimiento de las relaciones consulares y diplomáticas con Venezuela., tanto por cuestiones humanitarias como por asuntos económicos. También para poder mejorar las acciones en materia de seguridad. Necesitamos más y mejor información sobre las personas que cruzan la frontera y para esto son claves las relaciones diplomáticas”.

2️⃣ “Colombia debe asumir un liderazgo real a nivel regional y no ficticio. No se puede seguir haciendo política con los migrantes venezolanos. Es clave que el mismo presidente sea quien lidere los diálogos con los demás países de la región y se avance en la conformación de mecanismos de apoyo al migrante en materia de salud, alimentación, educación y reducción de los niveles de xenofobia. Es vital que se establezcan mesas de trabajo multilaterales que apunten a enfrentar las redes de trata de personas y de explotación que están victimizando a los migrantes. Colombia debe impulsar el establecimiento de convenios regionales y subregionales en esta materia”.

3️⃣ “Las decisiones del Gobierno, como la del Estatuto de Protección Temporal, han sido positivas, van en la dirección correcta y permiten tener un marco institucional más adecuado para atender la crisis migratoria. Ahora, estas decisiones deben ir acompañadas de acciones claves, como despolitizar la Cancillería y llevar a servidores públicos de alto nivel y formación a esta entidad. Que sean expertos en temas migratorios y consulares para que formulen las políticas necesarias. Segundo, hay que fortalecer de manera importante la capacidad de gestión de Migración Colombia y ampliar su cobertura en los territorios de frontera. Hoy miles de ciudadanos venezolanos entran a Colombia por pasos irregulares y no son atendidos por Migración Colombia”.

Francia Márquez

1️⃣ “En relación con nuestros vecinos, restablecer las relaciones diplomáticas es parte del camino. En la frontera en Cúcuta hemos visto cómo se ha afectado la economía y que se ha profundizado la violencia en esos territorios. Entonces, restablecer las relaciones es fundamental no pensando en la ideología de un gobierno o del otro, sino pensando en la humanidad”.

2️⃣ “El problema de la población migrante no es exclusivo de la situación Colombia-Venezuela, porque no podemos olvidar que en el Darién hay africanos que están muriendo en la zona y que ni siquiera la Fiscalía se digna a recoger los cuerpos; que también hay gente migrante de Haití. No se puede solo mirar hacia el lado de Venezuela. Es una situación que se debe revisar incluso a la luz de la crisis ambiental, que sabemos que seguirá generando condiciones de impacto a la vida humana y eso hará que muchas más personas salgan de sus hogares buscando oportunidades”.

3️⃣ “La ecuación institucional que hagamos tendrá que ser con resaltar la dignidad de las personas. No tengo mucha información de los programas, pero sé que he visto a los migrantes sin trabajo, viviendo en condiciones indignas y discriminados, incluso asesinados. Las cifras a escala internacional muestran que hay buena atención de los migrantes, pero ver niños y mujeres en los parques no me dice que efectivamente estamos haciendo las cosas bien”.

Camilo Romero

1️⃣ “Somos tajantes en señalar que lo de Venezuela es una dictadura. Ello no implica que no podamos hacer una reflexión profunda. Nosotros vamos a restablecer los canales con Venezuela bajo dos premisas: el respeto y el bien común de la ciudadanía, hoy desamparadas por un mal gobierno como el de Duque, que sigue pensando en un presidente imaginario como Guaidó y no en la crisis humanitaria a lado y lado de la frontera”.

2️⃣ “La migración, no solo de Venezuela, sino de regiones como Medio Oriente y el norte de África, constituye hoy, junto a los desplazados por la violencia, el mayor reto humanitario del mundo. En ese sentido, los países tienen que ser coherentes. Por eso, insistiremos en una nueva agenda latinoamericana y global para que exista un pacto mundial humanitario que posibilite una atención integral de esta ciudadanía, que nos necesita, al tiempo en que propenderemos por el fortalecimiento democrático de la región”.

3️⃣ “El tema de la migración no puede quedarse en una atención elemental, con fallas en cobertura, y medidas como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. En nuestro gobierno vamos a revisar de nuevo con juicio lo que se ha hecho y tomaremos medidas inmediatas para tener una perspectiva más integral de esta situación, privilegiando la atención digna y humanitaria de quienes más lo necesitan”.

David Barguil

1️⃣ “Entendemos las dificultades para realizar trámites, pero no podemos legitimar a la dictadura de Maduro. Nosotros no le daremos una gota de oxígeno a esa dictadura. Hemos hablado de abrir la frontera mediante la intermediación de Naciones Unidas y trabajar por pasar a la legalidad muchos de los negocios que existen en el paso entre Colombia y Venezuela. Vamos a acompañar a los migrantes, no los dejaremos solos, pero sin restablecer relaciones con esa dictadura”.

2️⃣ “Se sabe que el problema migratorio de los venezolanos es algo que le concierne a la comunidad internacional, que canaliza sus esfuerzos en forma directa o a través de ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La regularización de migrantes ha sido un paso acertado, pero necesitamos recursos para poder hacer mucho más. Es un gran desafío para todos y necesitaremos cooperación internacional, así como la articulación con otros países de la región”.

3️⃣ “El esfuerzo realizado por el gobierno de Iván Duque hacia la población venezolana es algo que reconocemos y aplaudimos. La política de puertas abiertas habla bien de Colombia y los colombianos. Necesitamos mantener el esfuerzo realizado y profundizarlo en materia de bienestar y oportunidades para la población migrante, que requiere tanto apoyo. Seguiremos concientizando a los países de que esas personas necesitan el apoyo de todos”.

