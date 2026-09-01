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Caos en el Pentágono: sigue la purga, entre guerras y ahora sin “junta directiva”

Dan Driscoll renunció como secretario del Ejército de EE. UU., otra baja sensible para el Pentágono que ahora combate guerras sin nadie que se coordine con el Secretario de Defensa.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
01 de septiembre de 2026 - 11:03 p. m.
Dan Driscoll, exsecretario del Ejército de EE. UU., junto a altos mandos militares.
Dan Driscoll, exsecretario del Ejército de EE. UU., junto a altos mandos militares.
Foto: AFP - Agencia AFP

Imagine que su empresa enfrenta la peor crisis de su historia reciente y, de la noche a la mañana, se queda sin junta directiva. Los dos máximos líderes se fueron: uno era el director ejecutivo, encargado de conseguir el presupuesto, definir la visión y negociar con los accionistas; y el otro era el director de operaciones, quien realmente conocía el día a día de la fábrica, coordinaba al personal y mantenía la maquinaria funcionando. ¿Qué podría salir mal en este estado?

Esto es justamente lo que está pasando con una de las “empresas” más...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
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