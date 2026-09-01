Caos en el Pentágono: sigue la purga, entre guerras y ahora sin “junta directiva”

Dan Driscoll, exsecretario del Ejército de EE. UU., junto a altos mandos militares. Foto: AFP - Agencia AFP

Imagine que su empresa enfrenta la peor crisis de su historia reciente y, de la noche a la mañana, se queda sin junta directiva. Los dos máximos líderes se fueron: uno era el director ejecutivo, encargado de conseguir el presupuesto, definir la visión y negociar con los accionistas; y el otro era el director de operaciones, quien realmente conocía el día a día de la fábrica, coordinaba al personal y mantenía la maquinaria funcionando. ¿Qué podría salir mal en este estado?

Esto es justamente lo que está pasando con una de las “empresas” más...