Caos en Texas por inundaciones: 13 muertos y decenas de desaparecidos

Al menos 13 personas han muerto y decenas permanecen desaparecidas, incluyendo unas 20 niñas que participaban en un campamento de verano, debido a las inundaciones que han provocado las fuertes lluvias en las últimas horas a lo largo del río Guadalupe, en el centro-sur de Texas.

Larry Leitha Jr., el sheriff del condado de Kerr, gravemente afectado por las inundaciones, ha dicho a medios locales que se han encontrado por el momento los cuerpos de 13 víctimas mortales y que cree que “habrá más cuando esto termine”,.

De entre las decenas de desaparecidos reportados, al menos 20 niñas que participaban en un campamento de verano cristiano solo para niñas permanecen desaparecidas.

Las copiosas tormentas que comenzaron en la madrugada de hoy y han golpeado todo el día con especial dureza Kerr han dejado muchas zonas del condado gravemente afectadas.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) ha emitido alertas por inundación repentina de riesgo “mortal” en varios condados en torno a la cercana ciudad de San Antonio, incluidos Kerr y Gillespie, por lo que recomienda evitar los desplazamientos en vehículo y manejar en zonas inundadas.

Tramos del río Guadalupe, que recorre la región, han multiplicado por cuatro su caudal en unas pocas horas, según un gráfico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

