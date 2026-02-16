Logo El Espectador
16 de febrero de 2026 - 02:49 p. m.

Carnaval de Río: carroza fuera de control dejó al menos dos heridos

Un accidente durante los desfiles de carnaval en el Sambódromo de Río de Janeiro en la madrugada del domingo 15 de febrero dejó por lo menos a dos personas heridas, informaron las autoridades locales.

Redacción Mundo

