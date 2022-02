Casa en el aire: ¿por qué Boric, el presidente chileno, no tiene en donde vivir?

En Chile, a diferencia del resto de países en el mundo, no hay un palacio presidencial. Pese a que existe La Moneda, sede gubernamental que otrora sí fue usada como vivienda para el jefe de Estado, desde hace más de 70 años ningún presidente vive en este lugar. Foto: Agencia EFE

Gabriel Boric ha hecho historia en Chile de diferentes formas: es el presidente más joven en liderar el país; el más votado en su historia; el primero que no tiene casa propia y el primero que vivirá en un barrio estrato medio. Así lo expresó su pareja, Irina Karamanos, quien vive junto con Boric en un apartamento en el barrio Bellas Artes, en el centro de Santiago, la capital chilena.

Aún no se sabe donde vivirá la pareja Boric-Karamanos. El mismo presidente descartó habitar La Moneda, el palacio presidencial, alegando que hay que “separar el lugar donde se duerme del lugar donde se trabaja”, según EFE. Actualmente esta pareja reside en un departamento en un barrio turístico y bohemio, que fue descartado por su equipo de seguridad, indicando que no cumple con los requisitos necesarios.

Pese a que están buscando una nueva casa, esta pareja no desea seguir la tradición de los presidentes chilenos y mudarse a un barrio exclusivo. De acuerdo con una entrevista otorgada por Irina Karamanos, quien dirige el frente feminista del partido político Convergencia Social “nos importa que haya transparencia y cuidado respecto de cuál va a ser el gasto, cuán cerca va a estar de La Moneda y que podamos mantener una circulación lo más normal posible y no trasladarnos a sectores muy acomodados de la ciudad”.

Adicionalmente, indicó que “queremos ver que se cumpla con los protocolos, sin exagerar en ningún sentido las condiciones ni las comodidades de la vivienda”, aseveró durante una entrevista a un medio chileno.

El presidente es originario de Punta Arenas, en el sur del país, y se mudó a Santiago cuando tenía 17 años e iba a estudiar Derecho, en la Universidad de Chile. A partir de ese momento, ha vivido con compañeros y desde que pudo costearlo, solo.

Como diputado vivía en Valparaíso, que se encuentra a dos horas y media de Santiago, y se presume que el motivo por el cual no ha comprado una vivienda no es por la inflación que sufre el país, sino porque hasta ahora no ha tenido un motivo verdadero para hacerlo, según el periódico El Universo, de Ecuador.

En Chile, a diferencia del resto de países en el mundo, no hay un palacio presidencial. Pese a que existe La Moneda, sede gubernamental que otrora sí fue usada como vivienda para el jefe de Estado, desde hace más de 70 años ningún presidente vive en este lugar. Este palacio tiene cuatro plantas y casi 20.000 metros cuadrados, es una de las primeras construcciones neoclásicas de Chile y se concibió para acuñar monedas en la época colonial, de acuerdo con EFE.

Fue el presidente Manuel Bulnes quien lo reformó a mediados en 1846 y lo convirtió en residencia oficial durante un siglo. Este recinto está ubicado en el centro de la capital, rodeado de comercios, bancos y oficinas. Según el citado medio, “se dejó de habitar porque las dependencias no eran muy prácticas” y también porque la zona residencial fue destruida durante el golpe de Estado en 1973.

Es por eso que todos los presidentes viven en sus residencias familiares, o como en el caso de la expresidenta Michelle Bachelet, quien al obtener el cargo se mudó de su departamento propio a una casa arrendada por motivos de seguridad. Adicionalmente, varias veces le ha tocado al gobierno chileno rentar viviendas vecinas a las de los mandatarios por esta misma razón.

Según Eduardo Arriagada, profesor en Comunicaciones y codirector del laboratorio de investigación y análisis de redes sociales de la Universidad Católica de Chile, quien fue entrevistado por el periódico ecuatoriano El Universo, “cada vez que asume un presidente se hace un informe para ver si su vivienda que cumple las condiciones de seguridad”.

De hecho en el 2000 se pensó en crear una residencia presidencial, pero nunca se llevó a cabo. Según este profesor “la única vivienda presidencial que hay en el país es una casa en Viña del Mar, que se usa en los veranos como lugar de descanso en los inicios de cada año para ciertas reuniones específicas de Gobierno”.

