Caso Epstein: por qué abrir la “caja negra” resulta tan problemático para EE. UU.

Los nuevos documentos del caso Epstein reavivan un escándalo que urge de más respuestas, pero a su vez ponen en riesgo el sistema judicial de EE. UU.

Camilo Gómez Forero
20 de noviembre de 2025 - 02:12 a. m.
Un manifestante protesta por la liberación de todos los documentos del caso Jeffrey Epstein en Washington D.C.
Foto: AFP - SAUL LOEB

La historia de Jeffrey Epstein siempre regresa. No por nuevas pruebas ni por crímenes desconocidos, pues el grueso del horror ya fue expuesto y los documentos han estado en manos de fiscales. Vuelve porque cada tanto sale a la luz pública de manera filtrada un nuevo paquete de correos, itinerarios o agendas que reabre una pregunta que incomoda a las élites: ¿qué tan cerca estuvieron realmente de él? Y más importante: ¿quiénes lo tuvieron cerca?

Esta semana, un nuevo lote de correos reactivó el ciclo de noticias sobre el caso. Los documentos,...

