Caucus Colombiano en Washington, clave tras descertificación

Gregory Meeks, líder de los demócratas en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Foto: Getty Images - Getty Images

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dejó en evidencia de nuevo —innecesariamente, de acuerdo con la analista Sandra Borda—, que el proceso de certificación en la lucha contra las drogas es una evaluación que tiene elementos tanto técnicos como políticos.

“A mí me parece que sus declaraciones son un error porque todo lo que él necesitaba hacer era sacar los números y decir: ‘mire, esto no está funcionando’”, dijo Borda.

El último informe disponible de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señaló que...