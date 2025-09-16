No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Caucus Colombiano en Washington, clave tras descertificación

El Caucus Colombiano en Washington emerge como un salvavidas político que podría ayudar a limitar los efectos de la descertificación.

Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
16 de septiembre de 2025 - 10:27 p. m.
Gregory Meeks, líder de los demócratas en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.
Gregory Meeks, líder de los demócratas en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.
Foto: Getty Images - Getty Images

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dejó en evidencia de nuevo —innecesariamente, de acuerdo con la analista Sandra Borda—, que el proceso de certificación en la lucha contra las drogas es una evaluación que tiene elementos tanto técnicos como políticos.

“A mí me parece que sus declaraciones son un error porque todo lo que él necesitaba hacer era sacar los números y decir: ‘mire, esto no está funcionando’”, dijo Borda.

El último informe disponible de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señaló que...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

América

Estados Unidos

Descertificación

Colombia

Cultivos ilícitos

Marco Rubio

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar