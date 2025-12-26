¿Milagro de Navidad? Un hombre ganó casi 2.000 millones de dólares en la lotería en EE. UU.

Un Powerball se exhibe en un quiosco el 23 de diciembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. Un afortunado jugador de lotería del estado estadounidense de Arkansas ganó el premio de Powerball de 1.800 millones de dólares. Foto: AFP - ANGELA WEISS

Una persona ganó en Arkansas el principal premio de la lotería estadounidense Powerball, llevándose 1.810 millones de dólares en el sorteo de Nochebuena, anunció el jueves la lotería norteamericana.

Los números ganadores fueron: 4, 25, 31, 52 y 59 con el Powerball 19. El boleto premiado se vendió en Cabot, Arkansas.

El ganador del mayor premio puede elegir entre un pago único de 834,9 millones de dólares o una renta pagada durante un período de aproximadamente 30 años, correspondiente al monto total del premio. Ambas opciones son antes de impuestos.

El mayor premio de la lotería estadounidense asciende a 2.040 millones de dólares, otorgado en noviembre de 2022 a una persona que compró su boleto en California.

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de 1 entre 292,2 millones.

Para el próximo sorteo, que tendrá lugar el sábado por la noche, el ‘jackpot’ se reinicia en 20 millones de dólares.

