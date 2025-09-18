¿Censura contra Jimmy Kimmel? Trump se defiende y afirma que “no tiene talento”

La gente protesta frente a una oficina de ABC en reacción a la suspensión del presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel de su programa de entrevistas nocturno. Foto: EFE - SARAH YENESEL

El presidente estadounidense, Donald Trump, incidió este jueves en su crítica al presentador Jimmy Kimmel, cuyo programa acaba de ser cancelado por un comentario sobre el asesinato del ultraderechista Charlie Kirk, y apuntó que no ha sido una cuestión de censura, sino de falta de talento.

“Despidieron a Jimmy Kimmel principalmente por sus malos índices de audiencia, más que por cualquier otra cosa. Dijo algo horrible sobre un gran caballero conocido como Charlie Kirk. Y Jimmy Kimmel no es una persona con talento. Tenía muy malas audiencias y deberían haberlo despedido hace mucho tiempo”, dijo en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Kirk fue asesinado de un disparo el 10 de septiembre en un acto al aire libre en una universidad de Utah. El acusado, Tyler Robinson, es un joven blanco de 22 años y Kimmel sugirió en su intervención que era republicano.

“La pandilla MAGA [de las siglas Make America Great Again, volvamos a hacer grande a EE.UU.] está intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle rédito político”, dijo el lunes.

Trump consideró que el cese de su “late-night” no es una cuestión de censura. “Puedes llamarlo libertad de expresión o no. Lo despidieron por falta de talento”, concluyó.

El líder republicano aprovechó su intervención para hacer un tributo a Kirk.

“Fue asesinado atrozmente por expresar lo que pensaba. Era un gran joven, con un futuro increíble. Algunas personas decían que algún día podría ser presidente. Yo le dije: ‘Charlie, creo que algún día tienes una buena oportunidad de ser presidente’. Él solo quería cuidar a los jóvenes. Amaba a la juventud”, sostuvo.

