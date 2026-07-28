¿Cerrar embajadas ahorra dinero? Lo que está en juego con el plan de De la Espriella

Presidente electo de Colombia durante la reunión con integrantes de su gabinete de Gobierno y autoridades locales en la ciudad de Cúcuta Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Abelardo de la Espriella ha anunciado los primeros pasos de su agenda diplomática a poco más de diez días del arranque de su gobierno con el inminente cierre de las embajadas en Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumanía, Senegal y Sudáfrica. A esto se suma la suspensión de la apertura de la embajada de Colombia en Palestina y la fusión de las embajadas ante Francia y la Unesco, así como las de Italia y la FAO. La reorganización, según De la Espriella, tiene el fin de optimizar la...