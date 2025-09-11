De prodigio conservador a estratega de Trump: el ascenso y la muerte de Charlie Kirk

El activista de derecha Charlie Kirk (derecha) saluda al presidente estadounidense Donald Trump. Foto: AFP - NICHOLAS KAMM

El fundador de Turning Point USA desempeñó un papel fundamental en la organización de los jóvenes votantes y en darle forma al programa político pro-Trump. Recibió un disparo mortal durante un discurso en Utah.

Charlie Kirk, un niño prodigio conservador que, a través de su programa de radio, sus libros, su organización política y sus incesantes giras de conferencias, se convirtió en un aliado cercano del presidente Donald Trump y contribuyó en gran medida a darle forma al movimiento de extrema derecha que se aglutinó alrededor del actual...