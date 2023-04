Chicago fue escogida como la sede de la Convención Demócrata de 2024

En encuentro demócrata se llevará a cabo del 19 al 22 de agosto del próximo año, un mes después de que los republicanos celebren su encuentro en Milwaukee, justo al norte de “la ciudad de los vientos”. Foto: EFE - TANNEN MAURY

Chicago será la sede de la Convención Nacional Demócrata de 2024, según lo informó el Comité Nacional Demócrata. El encuentro se llevará a cabo del 19 al 22 de agosto del próximo año, en el United Center, un mes después de que los republicanos celebren su encuentro en Milwaukee, justo al norte de “la ciudad de los vientos”, lo que marcará el pulso de una importante batalla en la carrera por la Presidencia de Estados Unidos.

Nueva York, que argumentaba que contaba con la infraestructura y los recursos para recaudar fondos, fue descartada de la contienda, como sucedió con Atlanta y Houston. Quienes defendieron a Chicago como la mejor opción para albergar el encuentro dijeron que la ciudad es un bastión de los valores del Partido Demócrata, un lugar liberal que abraza el derecho al aborto, los derechos LGBTQ y los derechos laborales y civiles, y que Illinois refleja la diversidad de la nación, se lee en The New York Times.

El gobernador del estado, JB Pritzker, un donante demócrata de tiempo atrás, también comentó que la ciudad tenía los recursos financieros, la experiencia y la infraestructura para llevar a cabo un evento a gran escala. El Chicago Sun-Times informó que Pritzker estaba “entre los que daban garantías por adelantado” de que “el partido no perdería dinero si Chicago enganchaba la convención”. En una entrevista del año pasado, afirmó: “Estamos rodeados de estados indecisos aquí. Tenemos una muy buena relación con Wisconsin, Michigan y todos los estados vecinos que son importantes para la reelección del presidente”.

Los líderes de esos estados, como la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y Tammy Baldwin, senadora de Wisconsin, apoyaron la elección de Chicago como sede de la Convención Demócrata. Además, el mismo Biden le dijo a The Wisconsin State Journal, a principios de este año, que “no hay camino a la Casa Blanca sin el medio oeste”. Ahora bien, esta decisión no estuvo libre de críticas: algunos dicen que la ciudad (ni el estado) ha sido lo suficientemente competitiva en las pasadas elecciones presidenciales y que se está perdiendo una oportunidad en Atlanta. Allí, sin embargo, a algunos demócratas les preocupaba que el estado de Georgia esté dirigido por un republicano, Brian Kemp, y que sea una de las zonas del país donde el acceso al aborto está limitado, mientras que el acceso a las armas no lo está.

