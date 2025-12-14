Logo El Espectador
Chile escogió presidente a José Antonio Kast, un negacionista de la dictadura de Pinochet

El ultraconservador llegó a La Moneda tras capitalizar el miedo a la inseguridad, el desgaste del gobierno de Gabriel Boric y una estrategia de moderación discursiva que no implicó un cambio de convicciones.

Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
14 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
El nuevo presidente de Chile por el Partido Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast.
Foto: EFE - Ailen Díaz

José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, fue escogido este domingo como el nuevo presidente de Chile después de vencer con un estimado del 58 % de los votos a Jeanette Jara, exministra del saliente presidente Gabriel Boric, quien obtuvo el 40,17 %. Es la tercera elección presidencial en la que participa el político ultraconservador de 59 años, quien prometió en campaña medidas de seguridad similares a las del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, con facultades especiales para las Fuerzas Armadas...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Carlos Angarita(71824)Hace 40 segundos
Qué tristeza nuestros pueblos de las Américas, eligiendo para el Estado a sus victimarios...
