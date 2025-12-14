Chile escogió presidente a José Antonio Kast, un negacionista de la dictadura de Pinochet

El nuevo presidente de Chile por el Partido Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast.
Foto: EFE - Ailen Díaz
José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, fue escogido este domingo como el nuevo presidente de Chile después de vencer con un estimado del 58 % de los votos a Jeanette Jara, exministra del saliente presidente Gabriel Boric, quien obtuvo el 40,17 %. Es la tercera elección presidencial en la que participa el político ultraconservador de 59 años, quien prometió en campaña medidas de seguridad similares a las del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, con facultades especiales para las Fuerzas Armadas...
Por Hugo Santiago Caro
