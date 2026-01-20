Logo El Espectador
Chile frente al fuego: causas, responsabilidades y dudas tras los incendios en Biobío

Incendios forestales Chile dejan 20 muertos y miles de damnificados en Biobío mientras autoridades investigan si el origen fue negligencia o intencionalidad.

Laura Henao Arévalo
20 de enero de 2026 - 11:00 p. m.
Un hombre observa casas afectadas por incendios forestales este domingo, en Penco (Chile).
Un hombre observa casas afectadas por incendios forestales este domingo, en Penco (Chile).
Foto: EFE - PABLO HIDALGO

En la mañana del domingo 18 de enero, muchos chilenos despertaron para encontrar sus casas reducidas a escombros; otros, en cambio, murieron atrapados por las agresivas llamas, víctimas de un incendio forestal que dejó 20 fallecidos y arrasó más de 34.000 hectáreas en la zona centro-sur de Chile, con especial devastación en Penco, una pequeña ciudad costera al norte de Concepción, en la región del Biobío.

El presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe en las zonas afectadas por los incendios y señaló que los equipos de rescate y...

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
