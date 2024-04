Chile llama a consultas a embajador en Venezuela por palabras sobre Tren de Aragua

Fotografía cedida por Presidencia de Chile, del presidente Gabriel Boric durante su intervención en la ceremonia de primera piedra del nuevo edificio de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de la Policía de Investigaciones (PDI), este jueves en Santiago (Chile). Foto: EFE/Presidencia de Chile - Presidencia de Chile

Chile ha decidido llamar a consultas a su embajador en Caracas, Jaime Gazmuri, en protesta por las recientes declaraciones del canciller venezolano, Yván Gil, en las que negó la existencia de la organización criminal transnacional conocida como Tren de Aragua, anunció este jueves el presidente chileno, Gabriel Boric.

"He tomado la decisión de llamar a consulta a nuestro embajador en Venezuela, Jaime Gasmuri. Esta medida tiene como objeto poder recabar información detallada sobre la situación actual en el país y evaluar todas las medidas que sean necesarias para proteger los intereses y la seguridad de nuestros ciudadanos y de quienes habitan nuestra patria", afirmó.

Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y además, demuestran una falta de compromiso con la cooperación… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) April 11, 2024

"Y además, acordar en conjunto e instruirle al embajador todas las acciones que sean necesarias tanto ante el Gobierno venezolano como también eventualmente ante organismos internacionales", explicó.

Durante una intervención en la ceremonia de primera piedra del nuevo edificio de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de Investigaciones (PDI), el mandatario acusó, asimismo, a Venezuela de no cooperar con los países del sur como lo hace con Estados Unidos en la lucha contra la migración irregular y el crimen organizado regional.

Igualmente, subrayó que negar una realidad que considera tangible y acreditada “no es una opción”, y calificó de “irresponsables” las palabras de Gil sobre el Tren de Aragua, una organización que nació en las cárceles de Venezuela y que ahora tiene sus tentáculos en el norte de Chile y su capital.

"Las recientes afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela que desconocen la existencia del ´Tren de Aragua´, un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Suramérica, son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y también a sus familias", afirmó.

“Y lo tomamos como un insulto también a los Estados que han sido víctimas del Tren de Aragua. Esta falta de reconocimiento de una realidad que es evidente y probada no solo demuestra una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, sino que también demuestra una negativa a abordar de manera efectiva los problemas transnacionales del crimen organizado el día de hoy”, agregó.

En esta línea, Boric recordó que "el crimen organizado es una preocupación seria en todos los países de nuestra región" y por ello "tenemos que actuar unidos los diferentes gobiernos para poder enfrentarlo. Por eso la negación no sirve y no es tolerable".

“Junto a esto nos preocupa, además, la falta de colaboración por parte del Gobierno venezolano en áreas claves relacionadas con la seguridad, como por ejemplo, la expulsión de individuos responsables de cometer delitos a nuestro país en Venezuela”, añadió antes de precisar que aunque la mayoría de los venezolanos que han huido “de la crisis que se vive en ese país” son “en su mayoría de gente honesta que busca otros destinos, que busca un mejor pasar para sus familias”.

"También (lo han hecho) algunos delincuentes que han causado mucho daño en diversos países de la región y Venezuela no está colaborando con los países del sur porque si lo hace con Estados Unidos, si acepta expulsiones de Estados Unidos a Venezuela, pero no lo está haciendo con los países del sur y no se hace responsable de esta situación".

Boric advirtió, igualmente, que Chile se reserva, además, la posibilidad de avanzar un paso más e incluso acudir a las instancias internacionales.

¿Qué dijo Yván Gil sobre el Tren de Aragua?

El canciller de Venezuela aseguró el lunes delante de su homólogo colombiano, Luis Gilberto Murillo, que la banda criminal transnacional conocida como Tren de Aragua no existe y que se trata de una invención mediática internacional.

“El Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente, como lo hicieron en su momento con el Cartel de los Soles (...) que se demostró que no existe, que jamás ha existido”, dijo Gil en una declaración junto a Murillo, con quien se reunió hoy en la ciudad colombiana de Cúcuta para tratar asuntos bilaterales.

Según Gil, “ahora inventan un llamado Tren de Aragua, una organización que existió en Venezuela, localizada, y que luego se ha tratado de poner como marca. Hemos visto, por ejemplo, como ridículamente aparecen videos incluso de gente que dice ‘somos del Tren de Arangua’, con acento peruano, con acento chileno”.

“Es decir, se trata de crear una marca”, insistió el ministro venezolano.

De acuerdo con Gil, las autoridades venezolanas no solo han demostrado “la inexistencia del Tren de Aragua” sino que tienen colaboración “con todas las instancias de América Latina y el Caribe en materia de seguridad ciudadana y de combatir la delincuencia organizada, la delincuencia común”.

El canciller venezolano añadió que hasta el expresidente estadounidense Donald Trump se ha referido al Tren de Aragua porque “como siempre quieren hablar mal de Venezuela, han inventado que ahora hay una organización de Venezuela llamada Tren de Aragua y que afecta al mundo”.

A las pocas horas, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que es un “insulto” que Venezuela niegue la existencia de la banda criminal Tren de Aragua.

“Es un insulto, no al Gobierno de Chile, sino al pueblo de Chile y a los pueblos de Latinoamérica. Inaceptable”, indicó Tohá en declaraciones a la prensa el pasado martes.

