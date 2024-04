Chile: pacto entre “religiosas” estaría detrás del hallazgo de cuerpo en una maleta

Fue a través de las imágenes de las cámaras de seguridad que las autoridades pudieron empezar la búsqueda y dar con el paradero de la mujer que dejó la maleta en la calle. Foto: Captura de video

Un inusual caso ha dejado más preguntas que respuestas en la comunidad de Ñuñoa, en Chile: tras el hallazgo de un cadáver en una maleta, las autoridades han hablado de un “pacto” entre un par de amigas adultas mayores. Una de ellas sería la fallecida, encontrada dentro de la maleta; la otra habría ocultado los restos mortales durante un año.

La historia salió a la luz esta semana luego de que las autoridades dieran con el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición. En videos de cámaras de seguridad que han sido publicados, se ve a una mujer, de avanzada edad y vestida con una especie de hábito, llevando con algo de dificultad una maleta y dejándola en la vía pública.

En otro video, se ve a un hombre que se transporta en un carrito azul y que, según las autoridades, es un reciclador que encontró la maleta y volvió a dejarla al darse cuenta de que adentro había “materia orgánica en descomposición”.

Fue a través de los videos que pudieron identificar y dar con el paradero de la mujer, de 80 años, que es investigada por estos hechos, pero que no resultó detenida, y del reciclador, que está en el proceso como testigo.

El fiscal Francisco Lana informó a medios de comunicación que en las declaraciones que ha dado la mujer ha contado que la fallecida, 21 años menor, era su amiga y que habían hecho un pacto para, en pocas palabras, no reportar a las autoridades si alguna de las dos moría primero.

Del caso, ha llamado la atención el supuesto carácter religioso del par de “amigas”, que serían “consagradas laicas”. Sin embargo, según la BBC, la Iglesia católica, “a través de una declaración pública emitida por el Arzobispado, dijo que no tienen registro de que la mujer fallecida haya sido religiosa ni tampoco la anciana que dejó la maleta”.

El fiscal Lana, no obstante, ha sido enfático en que la evidencia ha permitido determinar hasta el momento, por un lado, que el cuerpo lleva más o menos un año en descomposición y que en la muerte de la mujer no hubo violencia ni participación de terceros, así que sería un deceso producido de forma natural.

La investigación avanza para determinar si la fallecida tenía alguna enfermedad de base, como un cáncer, que al parecer es lo que alega la mujer involucrada.

La anciana no fue detenida, pues se consideró que no hay riesgo de fuga, su avanzada edad y el hecho de que no tiene antecedentes. La mujer, además, será sometida a evaluaciones psiquiátricas.

Según el fiscal Lana, se descartaría es un delito de “inhumación ilegal”, debido a que nunca hubo enterramiento. Todo apuntaría, más bien, a un ocultamiento de cuerpo. Además, la mujer se podría exponer a sanciones sanitarias.

Según el funcionario, asimismo, la fallecida habría muerto en otro domicilio y su cuerpo habría sido llevado a la casa de su supuesta amiga, en donde habría permanecido la maleta, dentro de una bodega.

Agregó que una de las hipótesis es que la anciana decidió deshacerse del cuerpo tras la aparición de una hija suya que llegó del extranjero hace aproximadamente tres semanas.

De acuerdo con el fiscal, los vecinos dicen nunca haber sentido malos olores.

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesan los temas internacionales, quiere opinar sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com