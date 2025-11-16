Logo El Espectador
Mundo
América
Chile votó dividido y con la mirada puesta en la segunda vuelta presidencial

Habrá un duelo entre la candidata oficialista, Jeannette Jara y el líder republicano José Antonio Kast. Alta participación y discursos cruzados marcaron la jornada.

Hugo Santiago Caro y Baltazar Silva
16 de noviembre de 2025 - 11:31 p. m.
La candidata a la Presidencia de Chile por el partido Unidad por Chile, Jeannette Jara.
Foto: EFE - Ailen Diaz

Chile votó este domingo en una elección marcada por la expectativa por la segunda vuelta entre la candidata oficialista Jeannette Jara y el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. Jara rondó el 26 % y Kast el 24 %, suficiente para sellar su paso al balotaje sin ningún candidato alcanzando el 50 % más uno. La jornada avanzó con alta participación y un clima político tenso, reflejo de un país que vuelve a dividirse entre dos proyectos opuestos, pero ya conocidos.

