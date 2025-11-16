Chile votó dividido y con la mirada puesta en la segunda vuelta presidencial

La candidata a la Presidencia de Chile por el partido Unidad por Chile, Jeannette Jara.
Foto: EFE - Ailen Diaz
Chile votó este domingo en una elección marcada por la expectativa por la segunda vuelta entre la candidata oficialista Jeannette Jara y el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. Jara rondó el 26 % y Kast el 24 %, suficiente para sellar su paso al balotaje sin ningún candidato alcanzando el 50 % más uno. La jornada avanzó con alta participación y un clima político tenso, reflejo de un país que vuelve a dividirse entre dos proyectos opuestos, pero ya conocidos.
El Gobierno destacó la amplia afluencia a las urnas y varios medios...
Por Hugo Santiago Caro
Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Por Baltazar Silva
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación