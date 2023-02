China y EE. UU.: entre globos espías y ovnis, lo más claro es la creciente tensión

El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que un avión de combate F-22 Raptor derribó el globo de vigilancia chino que sobrevoló Misuri y Montana la semana pasada. / AFP Foto: AFP - CHASE DOAK

En poco más de una semana, Estados Unidos derribó cuatro objetos extraños que volaban por el espacio aéreo norteamericano. Sobre el primero hay varios datos, según la información oficial: era un globo más grande que un bus, detectado sobrevolando el estado de Montana (norte del país), sobre lo que se informó el 2 de febrero. Dos días más tarde, el artefacto, señalado rápidamente de ser un balón espía chino, fue derribado, prácticamente cuando ya había cruzado el territorio de lado a lado, en Carolina del Sur, sobre el Atlántico.

China, por su parte, se apresuró a decir que el globo era de origen civil y que había perdido su curso. Tras el derribo, Pekín calificó de desproporcionada la acción tomada por los estadounidenses, que, sin embargo, tardó varias horas en determinarse. En los tres incidentes posteriores (con objetos derribados en Alaska, Yukón [Canadá] y Michigan) la historia fue un poco distinta, no solo porque Estados Unidos admite no tener claros ni el origen ni el propósito de los “objetos” voladores detectados (y usa “objetos” porque no es claro de qué se trata), sino porque fueron derribados con mayor prontitud.