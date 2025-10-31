Logo El Espectador
China y el arte de dejar que Trump se atribuya una victoria

Al retener las compras de soya y las exportaciones de tierras raras, China obtuvo una tregua comercial con Estados Unidos, sin conceder mucho a cambio.

Lily Kuo y David Pierson | The New York Times
31 de octubre de 2025 - 06:00 p. m.
Donald Trump y Xi Jinping se dan la mano al salir tras sus conversaciones en Busan.
Foto: Photographer: Andrew Harnik/Gett - Andrew Harnik

Cuando Xi Jinping salió de su reunión con el presidente Donald Trump el jueves, proyectaba la confianza de un líder poderoso que podría hacer que Washington cediera.

El resultado de las conversaciones sugirió que lo había conseguido.

Luego de ostentar el cuasimonopolio chino sobre las tierras raras y su poder como comprador de soya, o soja, estadounidense, Xi obtuvo concesiones clave de Washington: una reducción de los aranceles, la suspensión de las tasas portuarias sobre los buques chinos y el aplazamiento de los controles estadounidenses...

