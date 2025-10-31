China y el arte de dejar que Trump se atribuya una victoria

Donald Trump y Xi Jinping se dan la mano al salir tras sus conversaciones en Busan. Foto: Photographer: Andrew Harnik/Gett - Andrew Harnik

Cuando Xi Jinping salió de su reunión con el presidente Donald Trump el jueves, proyectaba la confianza de un líder poderoso que podría hacer que Washington cediera.

El resultado de las conversaciones sugirió que lo había conseguido.

Luego de ostentar el cuasimonopolio chino sobre las tierras raras y su poder como comprador de soya, o soja, estadounidense, Xi obtuvo concesiones clave de Washington: una reducción de los aranceles, la suspensión de las tasas portuarias sobre los buques chinos y el aplazamiento de los controles estadounidenses...