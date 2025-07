Choque de trenes entre Lula y Trump por Bolsonaro: “Déjenlo en paz”

Combo de fotografías de los presidentes Lula da Silva y Donald Trump. Foto: Agencia AFP

El presidente estadounidense Donald Trump pidió este lunes a Brasil que “deje a (Jair) Bolsonaro en paz” mientras el exmandatario brasileño es juzgado por presunto golpismo, en un mensaje que fue repudiado de forma inmediata por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

“Estaré observando la caza de brujas contra Jair Bolsonaro, su familia y miles de sus partidarios muy de cerca”, declaró Trump en su cuenta de la red Truth Social.

El exmandatario brasileño de extrema derecha podría ser condenado a prisión por la corte suprema por un supuesto intento de impedir la asunción de su rival Lula tras las elecciones de 2022.

En su mensaje, Trump agregó que “esto no es ni más ni menos que un ataque a un oponente político, algo de lo que yo sé mucho. Me pasó a mí”.

Mientras encabeza en Rio de Janeiro la cumbre del grupo BRICS, Lula rechazó de plano las palabras del estadounidense.

“Somos un país soberano. No aceptamos interferencia o tutela de quien quiera que sea”, dijo el izquierdista en una nota oficial.

“Nadie está por encima de la ley. Sobre todo quienes atentan contra la libertad y el estado de derecho”, manifestó Lula.

Jair Bolsonaro celebró el apoyo del estadounidense.

“Recibí con mucha alegría la nota del presidente Trump”, reaccionó Bolsonaro en su cuenta de X.

Uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, aseguró en la misma red que “esta no será la única novedad llegada de Estados Unidos en los próximos tiempos”.

Eduardo Bolsonaro se radicó meses atrás en Estados Unidos, donde lleva una campaña para conseguir apoyo del gobierno de Trump a su padre.

Según la fiscalía, el supuesto plan golpista de Bolsonaro se frustró por falta de apoyo de las fuerzas armadas.

El expresidente, de 70 años, y siete excolaboradores podrían enfrentar hasta 40 años de cárcel si fueran hallados culpables.

Bolsonaro se dice inocente y afirma ser un “perseguido”.

Pero insiste en que quiere postularse en las presidenciales de 2026, a las que Lula, de 79 años, también aspira a presentarse como candidato de la izquierda.

La declaración de Trump en apoyo a Bolsonaro llega un día después de que amenazara con nuevas tarifas aduaneras del 10% a los países que se alinearan con las “políticas antiestadounidenses” de los BRICS, mientras el grupo de 11 países del llamado sur global celebra su cumbre anual en Río de Janeiro bajo presidencia brasileña.

