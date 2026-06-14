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14 de junio de 2026 - 07:57 p. m.
Choque vehicular que causó un incendio en Ecuador deja 10 muertos
Al menos 10 personas murieron y una más resultó herida en un incendio vehicular generado por un accidente de tránsito el domingo en el suroeste de Ecuador, informaron las autoridades. Un camión de carga chocó en la madrugada contra un vehículo particular en una carretera de la provincia costera de Santa Elena.
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