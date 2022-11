CIDH sobre el caso Ayotzinapa: “La centralidad debe estar en las víctimas”

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, habla durante la presentación del tercer informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA). Foto: EFE - José Méndez

Ante la presentación del tercer informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la presidenta del organismo, Julissa Mantilla, insistió en la necesidad de no perder lo avanzado por el Estado.

En el informe, centrado en el período 2019-2022, la Comisión Interamericana valoró muy positivamente la instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), y la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca).

Sin embargo, vio que la salida del anterior fiscal especializado, Omar Gómez Trejo, de la Unidad Especializada dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) y la polémica sobre la posible reproducción de capturas de pantalla falsas en el informe presentado por la Covaj en agosto ponen en riesgo los avances obtenidos.

“Crear la Covaj y la Ueilca fueron avances importantes, no se pueden desvirtuar por lo que ha pasado. Llegas a avances con una coyuntura aparentemente favorable, con la Fiscalía (del caso) formándose, con una Comisión de la Verdad, no se puede perder lo avanzado”, consideró la también relatora por la memoria, la verdad y la justicia, y por los derechos de las mujeres. En este sentido, Mantilla compartió que el asunto relativo a las órdenes de detención también provoca que los avances tambaleen.

A finales de septiembre, la FGR canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión que había solicitado en agosto pasado contra exfuncionarios posiblemente involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Del resto, muy pocas se han cumplimentado, pasando por alto a la Ueilca y creando así una desestabilización que terminó con la renuncia de Gómez Trejo y, con esto, la inconformidad de las familias de los estudiantes, quienes ya habían desarrollado confianza con los funcionarios de dicha unidad especializada.

Mantilla opinó que, además, querer obtener sentencias “rápidamente” y buscar la resolución rápida del caso “es un error”. “No se trata de ponerle una fecha, se trata de lograr la mayor verdad posible y la mayor justicia que se pueda”, con independencia de la Fiscalía, la mayor cantidad de pruebas posibles y el camino a la verdad, dijo.

Las víctimas de desaparición en el centro de la investigación

El informe incide en lo ya mencionado anteriormente por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH. Enuncia la dificultad para la entrega de documentación por parte de las Fuerzas Armadas y órganos de inteligencia del Estado, la demora en el cumplimiento de órdenes de detención, y la necesidad de la creación de una política de comunicación efectiva y no confusa, entre otras cosas más.

Además, tanto en el documento presentado como en las palabras de la presidenta, la CIDH hizo hincapié en situar Ayotzinapa como un caso emblemático, pero no aislado, en un contexto donde la desaparición forzada constituye uno de los grandes problemas de México.

“Nos preocupa mucho la práctica de desaparición forzada que hemos visto en la región, sobre todo en México. Quería mencionarlo porque el caso de Ayotzinapa es un caso que recibió muchísima atención mediática e internacional y ocho años después todavía no se sabe qué pasó”, expuso Mantilla.

La CIDH, presente en el terreno desde 2014, también reconoce en el informe el cambio de enfoque del caso en cuanto a que las víctimas sean el centro, y es por ello que presentó el documento en la escuela normal rural de Ayotzinapa, donde estudiaban los 43 estudiantes que desaparecieron en Iguala, en el sureño estado de Guerrero.

“Vamos a estar en la normal, vamos a hablar con los padres para dar un mensaje al Estado y a la región: la centralidad tiene que estar en las víctimas. La espera que ellos tienen es tan inaudita que no se puede seguir jugando”, sentenció Mantilla. “Pase lo que pase, se tomen las decisiones que se tomen, la Comisión va a seguir. No podemos hacer más de nuestro mandato, pero sin duda no haremos menos”, concluyó.

