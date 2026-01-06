Cinco años después del asalto, los indultos de Trump reabren la herida del Capitolio

Los mensajes que le enviaron a funcionarios de la administración Trump dan cuenta de que los miembros del círculo íntimo del expresidente estaban alarmados por la violencia en el Capitolio. Foto: Roberto Schmidt - Agencia AFP

Cinco años después del asalto al Capitolio, Washington vuelve a mirar de frente una herida que nunca cerró del todo. Este martes, 6 de enero, exlíderes de grupos de extrema derecha y otros condenados por los hechos del asalto al Capitolio en 2021 regresarán a la capital para una marcha conmemorativa que sigue el mismo recorrido que tomó la multitud que irrumpió en el Congreso.

El evento, presentado como un “acto patriótico y pacífico”, es promovido por figuras como Enrique Tarrio, exjefe de los Proud Boys, y Guy Reffitt, ambos condenados por delitos vinculados al ataque y beneficiados por los indultos masivos otorgados por Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca en 2025, según reportó CBS News.

“Si tienes alguna intención de causar problemas, quédate en casa. Este evento se enfocará en una sola cosa… su memoria”, escribió Tarrio en X al anunciar la marcha, en referencia a Ashli Babbitt, simpatizante de Trump que murió abatida por un agente de la Policía del Capitolio cuando intentaba ingresar a la oficina de Nancy Pelosi durante el asalto, de acuerdo con CBS News.

El simbolismo del regreso no pasa desapercibido. La movilización comenzará en el Ellipse, frente a la Casa Blanca, y terminará en el Capitolio, replicando el trayecto seguido por los manifestantes el día en que el Congreso certificaba la victoria electoral de Joe Biden.

Ese mismo recorrido estuvo precedido, en 2021, por un discurso de Trump en el que instó a sus seguidores a “luchar con todas sus fuerzas”. Cinco años después, muchos de quienes respondieron a ese llamado están nuevamente en libertad, tras haber sido indultados o beneficiados con conmutaciones de pena, un hecho que reconfigura el debate sobre la rendición de cuentas y la memoria democrática en Estados Unidos.

La marcha coincidirá con una audiencia encabezada por el congresista demócrata Bennie Thompson y antiguos miembros del comité que investigó el 6 de enero. El panel, que concluyó su trabajo en 2022, recomendó procesar penalmente a Trump por su conducta antes y durante el asalto, aunque los cargos federales fueron desestimados tras su reelección en 2024.

Para los demócratas, el contraste entre la conmemoración impulsada por excondenados y la audiencia legislativa expone una fractura profunda sobre cómo el país interpreta aquel día.

“La audiencia examinará las amenazas continuas a elecciones libres y justas, expondrá a los negacionistas electorales en altos cargos del Ejecutivo y detallará los riesgos a la seguridad pública que representan los cientos de delincuentes violentos indultados en el primer día del presidente en el cargo”, afirmó el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries.

En un artículo publicado por Politico, el periodista Kyle Cheney sostiene que el 6 de enero no solo marcó el final del primer gobierno de Trump, sino que moldeó el ethos del segundo. Según el medio, Trump aprendió que “es casi imposible castigar a un presidente que decide poner a prueba los límites de la Constitución” y que, lejos de pagar un costo político, fue recompensado con una nueva presidencia y una forma robusta de inmunidad judicial. En paralelo, los participantes del asalto aprendieron su propia lección: la lealtad política podía traducirse en clemencia.

“Dentro de horas de retomar el poder, Trump indultó masivamente a las 1.500 personas que asaltaron el Capitolio en su nombre, incluidas cientos que agredieron a policías”, escribió Politico, recordando que jueces federales advirtieron que esa decisión podía ser interpretada como una validación de la violencia.

El impacto de esos indultos va más allá del simbolismo político. Una investigación de NPR reveló que, aunque muchos acusados del 6 de enero no tenían antecedentes penales, decenas de indultados sí contaban con historiales por delitos graves, incluidos violación, violencia doméstica, abuso sexual infantil y homicidio.

La clemencia presidencial no borró esos antecedentes ni otros procesos judiciales abiertos, pero sí permitió que personas condenadas por agredir a agentes del orden regresaran a las calles en cuestión de días.

“Trump concedió indultos incluso a personas condenadas por atacar violentamente a policías”, señaló la NPR, subrayando que los jueces federales habían considerado esos antecedentes al imponer sentencias que luego quedaron sin efecto.

Uno de los casos más ilustrativos es el de Matthew Huttle, condenado por ingresar ilegalmente al Capitolio y con un extenso historial de violencia doméstica. Días después de recibir el indulto, Huttle murió durante un control policial en Indiana. Otros indultados enfrentan aún cargos estatales o federales por delitos no cubiertos por la clemencia presidencial, desde posesión ilegal de armas hasta producción de material de abuso sexual infantil, según documentó NPR. Para Trump, la decisión de indultar en bloque respondió a una lógica práctica.

“Sería muy engorroso revisar caso por caso”, dijo en una entrevista con Fox News, en la que también calificó de excesivas las condenas impuestas a los acusados del 6 de enero.

Cinco años después, el debate ya no es solo qué ocurrió aquel día, sino qué significa que muchos de sus protagonistas estén libres, organizando marchas y disputando el relato histórico. Mientras Trump sigue describiendo el asalto como un “día de amor” y sus aliados intentan reescribir los hechos, legisladores, jueces y periodistas advierten que la rendición de cuentas quedó inconclusa. Como resumió Politico, los indultos no solo cerraron procesos judiciales: interrumpieron un ajuste de cuentas nacional que aún sigue pendiente.

