Cincuenta años del golpe de Estado en Argentina: la lucha por la memoria y los desaparecidos

Fotografía que muestra el símbolo de la asociación Madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE - Enrique García Medina

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En Argentina, el 24 de marzo es fecha de duelo, marchas y disputas políticas. Tras 50 años del golpe de Estado, miles de personas vuelven este martes a las calles para recordar a las víctimas de una dictadura que el gobierno de Javier Milei busca revisar.

Bajo la consigna “Nunca más”, que marcó a generaciones, organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales llamaron a marchar portando fotos de desaparecidos en una gran movilización en Buenos Aires que tendrá epicentro en la Plaza de Mayo. Los organismos de derechos humanos cifran en 30.000 el total de desaparecidos durante la dictadura.

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo encabezan la marcha, en continuidad con una tradición iniciada durante la dictadura, cuando comenzaron a reunirse para reclamar por el paradero de sus hijos.

La búsqueda continúa. La justicia de Córdoba, en el centro del país, identificó recientemente los restos óseos de 12 personas hallados el año pasado en un excentro clandestino de detención.

“Pensábamos que después de unos días de tortura la gente iba a reaparecer, pero eso no sucedió”, dijo Miriam Lewin, periodista de 68 años que tenía 19 el día del golpe. Vivía en la clandestinidad cuando, en 1977, fue secuestrada, torturada y eventualmente trasladada a la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los principales centros clandestinos de detención que hoy es un sombrío museo en Buenos Aires.

“Como en los campos nazis, se salvaban los que tenían cierta habilidad”, contó. La suya fue redactar notas y traducir textos: “Convivíamos con los gritos de las torturas mientras llevábamos una rutina casi de oficina”.

El golpe cívico-militar de 1976 derrocó a Isabel Perón e instauró una dictadura que gobernó hasta 1983 y llevó a cabo desapariciones, torturas y robo de bebés, forzando a miles al exilio.

Memoria y disputa política en Argentina alrededor de la dictadura

Cincuenta años después, 1.208 personas fueron condenadas en más de 350 juicios, pero más de 300 causas siguen abiertas.

Abuelas de Plaza de Mayo ha restituido la identidad de 140 nietos que fueron secuestrados cuando eran bebés o nacieron en cautiverio, y se calcula que quedan más de 300 por encontrar.

“Todavía la condena a la dictadura, al plan sistemático de persecución, tortura y desaparición, sigue siendo fuerte en la mayor parte de la población argentina”, mencionó el politólogo Iván Schuliaquer, de la Universidad Nacional de San Martín.

Pero la fecha encuentra a los argentinos en medio de una batalla política por cómo se narra esta violencia, luego de que Milei cuestionara consensos instalados desde el retorno de la democracia.

El Gobierno cifra en menos de 9.000 el número de desaparecidos, sostiene que en los años de dictadura hubo una guerra en la que se cometieron excesos de ambos lados y relativiza el rol de la dictadura militar, al describirlo como parte de un enfrentamiento con organizaciones armadas.

En 2025, la Casa Rosada difundió un video en esa línea y en el cual el escritor Agustín Laje afirmó que la historia ha sido enseñada de forma “maniquea y reduccionista”. Este año, divulgará un video en el que defenderá lo que llama “la verdad y justicia completa”.

La mayor parte de la sociedad, sin embargo, no parece acompañar este relato. Un estudio reciente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre 1.136 entrevistados en todo el país reveló que siete de cada diez argentinos condenan la dictadura militar.

En vísperas de este día, expertos de la ONU le pidieron al gobierno de Milei “cesar las acciones que erosionan el legado histórico” y los obispos argentinos llamaron a que no se “mutile la historia”.

“Hay algo del pacto democrático que con este Gobierno se ha roto”, comentó Schuliaquer. Sin embargo, el movimiento de derechos humanos “tiene una capacidad de movilización discursiva, callejera, de visibilización pública, que todavía no tiene un contrincante de esa escala”.

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