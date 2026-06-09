Colombia, con Petro y Cabal, epicentro de la desinformación en las elecciones de Perú

Portadas de distintos diarios este lunes, en Lima (Perú). Foto: EFE - Paolo Aguilar

El pedido de cautela y mesura que hicieron los candidatos presidenciales en Perú fue totalmente despreciado por los líderes políticos de Colombia. El domingo a las 9:00 de la noche, mientras Keiko Fujimori, que para ese momento llevaba una leve ventaja en el conteo, calificaba de “irresponsable” que una de las campañas se adjudicara la victoria, los senadores del Centro Democrático siguieron la dirección opuesta y festejaron de manera adelantada el momento de su aliada política.

“¡Keiko Fujimori es la nueva presidente del Perú! Estamos en Lima...