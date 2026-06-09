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Colombia, con Petro y Cabal, epicentro de la desinformación en las elecciones de Perú

Ni Petro ni Cabal esperaron a la ONPE: la irresponsable prisa de líderes colombianos por colonizar el agónico empate técnico en las elecciones de Perú deja varias reflexiones.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
09 de junio de 2026 - 02:13 p. m.
Portadas de distintos diarios este lunes, en Lima (Perú).
Portadas de distintos diarios este lunes, en Lima (Perú).
Foto: EFE - Paolo Aguilar

El pedido de cautela y mesura que hicieron los candidatos presidenciales en Perú fue totalmente despreciado por los líderes políticos de Colombia. El domingo a las 9:00 de la noche, mientras Keiko Fujimori, que para ese momento llevaba una leve ventaja en el conteo, calificaba de “irresponsable” que una de las campañas se adjudicara la victoria, los senadores del Centro Democrático siguieron la dirección opuesta y festejaron de manera adelantada el momento de su aliada política.

“¡Keiko Fujimori es la nueva presidente del Perú! Estamos en Lima...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
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javier arlés(96673)Hace 5 horas
No dicen lo mismo cuando Trump mete sus manos sucias en los procesos electorales de los distintos países.
Jesús Vargas(0u41y)Hace 6 horas
Puro chisme
Gilberto R.M.(54899)Hace 6 horas
En cambio, desde este pasquín aplauden solapadamente las injerencias gringas en el actual debate presidencial en Colombia.
Emdel(29392)Hace 6 horas
A los peruanos les tocará comer de lo mismo que los argentinos.
Carlos Rodríguez(jbw8b)Hace 6 horas
Y se desgarra las vestiduras para que trump no intervenga en el proceso electoral colombiano. Ese doble Surtifruver David Racero es lo que nos hizo votar por Abelardo a muchísimos colombianos. A propósito del incriminado David Racero, es vergonzoso verlo compartir tarima con Cepeda.
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