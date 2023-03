Colombia es el país más madrugador del mundo, pero ¿el menos productivo?

Colombia es el país que más trabaja y madruga en el mundo, pero el menos productivo. Foto: Pexels

Colombia es el país del mundo en donde más se madruga. Según un ranking publicado por World Statistics los colombianos son las personas que inician la jornada más temprano pues se levantan en promedio a las 6:31 a.m., 24 minutos más temprano que los indonesios, que se levantan a las 6:55 a.m. En los últimos lugares están los griegos, que se despiertan a las 8:25 a.m. y los árabes que inician la jornada dos minutos después.

Average wake-up time (am):



🇨🇴Colombia- 6:31

🇮🇩Indonesia- 6:55

🇯🇵Japan- 7:09

🇲🇽Mexico- 7:09

🇩🇰Denmark- 7:19

🇺🇸US- 7:20

🇩🇪Germany- 7:25

🇧🇷Brazil- 7:31

🇨🇦Canada- 7:33

🇬🇧UK- 7:33

🇮🇳India- 7:36

🇨🇳China- 7:42

🇹🇷Turkey- 8:02

🇪🇸Spain- 8:05

🇷🇺Russia- 8:06

🇬🇷Greece- 8:25

🇸🇦S. Arabia- 8:27 — World of Statistics (@stats_feed) March 11, 2023

Sin embargo, despertar temprano no es necesariamente un indicador positivo para el país. Colombia no solo lidera la lista de los países más madrugadores del mundo, sino también la de los menos productivos.

Colombia entre los países menos productivos

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), Colombia es el país menos productivo por hora laboral a pesar de tener unas de las jornadas de trabajo más altas del mundo pues solo aporta US$19,50 a la economía local con las 48 horas trabajadas por semana por cada empleado.

En el ranking de la Ocde, Irlanda, Luxemburgo y Noruega lideran la lista de los países más productivos según la medida de su PIB por hora trabajada. La productividad de Irlanda se mide en su aporte a la economía de US$119 por hora laborada, el doble del promedio de la Ocde, según el informe.

En ese país, los empleados de tiempo completo trabajan unas 39,7 horas a la semana, es decir 8,3 horas menos que en Colombia. Luxemburgo, por su parte, tiene un rendimiento monetario de US$110,80 aproximadamente y su semana laboral es de 40 horas, ocho menos que en Colombia.

Noruega es el tercer país más productivo entre las naciones miembros, con casi US$90 de aporte por hora y tiene la tercera semana laboral promedio más baja del mundo, con 38,0 horas en cinco días de trabajo, lo que significa que trabajan a la semana 10 horas menos que en Colombia.

Según Sebastián Trujillo, analista de indicadores globales de la organización, la improductividad del trabajo colombiano es una consecuencia de las brechas que tienen la educación y formación para el trabajo en el país.