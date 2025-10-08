Colombia mantiene su democracia, pero la polarización podría romperla: IDEA

Marcela Ríos Tobar fue ministra de Justicia de Gabriel Boric en Chile, entre 2022 y 2023. Foto: Sebastián López Ramírez

¿Cuál es el panorama general en el que ven a la democracia en la región en 2025?

Este año, el 2025, ha estado fuertemente marcado en la región por el impacto de las elecciones en Estados Unidos y la nueva administración, que ha tenido un giro en política exterior y en las políticas de cooperación. Eso ha tenido un fuerte impacto en la geopolítica mundial, pero también regional. Yo creo que también es un año que ha estado marcado por el conflicto en Gaza, que ha tenido mucho impacto en nuestra región, y es un año en el que hemos visto...