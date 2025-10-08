Logo El Espectador
Colombia mantiene su democracia, pero la polarización podría romperla: IDEA

La directora regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, Marcela Ríos Tobar, explica por qué Colombia figura entre los países con estabilidad institucional, pero también con señales de alarma por la polarización y deterioro del Estado de derecho. La experta analiza los casos de El Salvador, Nicaragua y Venezuela, y advierte sobre los riesgos del debilitamiento de la prensa, la justicia y los órganos electorales en la región.

Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
08 de octubre de 2025 - 12:00 p. m.
Marcela Ríos Tobar fue ministra de Justicia de Gabriel Boric en Chile, entre 2022 y 2023.
Foto: Sebastián López Ramírez

¿Cuál es el panorama general en el que ven a la democracia en la región en 2025?

Este año, el 2025, ha estado fuertemente marcado en la región por el impacto de las elecciones en Estados Unidos y la nueva administración, que ha tenido un giro en política exterior y en las políticas de cooperación. Eso ha tenido un fuerte impacto en la geopolítica mundial, pero también regional. Yo creo que también es un año que ha estado marcado por el conflicto en Gaza, que ha tenido mucho impacto en nuestra región, y es un año en el que hemos visto...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
