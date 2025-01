Colombia pidió a EE. UU. y Panamá aplazar vuelos de deportados: esta es la razón

Imagen de referencia. Foto: EFE - Cancillería de Colombia

Colombia solicitó a Estados Unidos y Panamá el aplazamiento de los vuelos con deportados colombianos programados para el lunes, confirmaron a El Espectador altas fuentes del gobierno.

El motivo de la petición, que confían que obtenga respuesta positiva, es darle tiempo a la administración de mejorar las condiciones en que estas personas son recibidas tras su llegada al país. En la última semana, al menos cuatro vuelos procedentes de Estados Unidos han llegado con connacionales expulsados.

Lo anterior, dicen las fuentes, se debe a que una vez estas personas aterrizan en el país en muchas ocasiones no cuentan con recursos, alojamiento, servicios de salud, etc.

En algunas coyunturas, como ha contado este diario, entidades como la Secretaría de Integración Social de Bogotá han prestado apoyo, por ejemplo, con hospedajes temporales, pero no es algo sostenido en el tiempo.

Lo cierto, no obstante, es que los vuelos de deportación hacia Colombia no son algo nuevo; de hecho, expertos en migración han advertido que, en general, el número de vuelos, por lo menos procedentes de Estados Unidos, no han aumentado.

“Hasta la fecha, ha habido 101 vuelos de deportación en enero, con un tercio dirigidos a Guatemala”, señala el Migration Policy Institute. “Antes del 20 de enero, se realizaron 66 vuelos (promedio de 5,1 por día). Desde el 20 de enero, ha habido 35 vuelos (promedio de 5 por día). Esto confirma que el número de vuelos no ha aumentado, pero su visibilidad sí”.

Este diario pudo conocer, además, que la solicitud de este viernes involucraría a Panamá debido a que los deportados provendrían de ese país (no de Estados Unidos), probablemente ciudadanos que cruzaron el Tapón del Darién, y que son expulsados del país vecino en el marco de un acuerdo que tienen Panamá y Washington desde la administración de Joe Biden.

La solicitud llega en momentos de tensión entre la Casa de Nariño y la Casa Blanca, luego de la crisis diplomática que enfrentaron el pasado domingo, cuando el presidente Gustavo Petro desautorizó el aterrizaje de dos vuelos con deportados colombianos, según él, en rechazo a los tratos indignos que reciben los connacionales.

“A las 4:30 de la mañana, por la razón que sea, ya se había levantado o no se había ido a dormir, ordenó que dos aviones, uno que ya iba a mitad de camino y otro que acababa de despegar, dieran la vuelta”, relató el secretario de Estado, Marco Rubio, entre entrevista con la periodista estadounidense Megyn Kelly en las últimas horas. Lea más sobre esa entrevista aquí: “A la mayoría de la gente en Colombia no le gusta”: Marco Rubio sobre Petro

Rubió aseguró que, entonces, “se le presentaron opciones” al presidente Donald Trump, que terminó actuando muy rápido aprobando sanciones como detener la expedición de visas, anunciar aranceles, entre otras medidas, según él, por el riesgo a la seguridad nacional que significó el proceder de Petro.

La situación se conjuró mediante el diálogo entre funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca y la Cancillería, pero los efectos y la tensión del choque aún se sienten.

