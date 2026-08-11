Colombia pidió ayuda a la ONU: esto dijo la organización

Rescatistas transportan el cuerpo sin vida de una persona encontrada bajo los escombros de un edificio tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mayor parte de Colombia, este martes en el sector de La Lorena en Pereira (Colombia). Foto: EFE - Carlos Ortega

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La Organización de Naciones Unidas “está reorientando recursos, movilizando suministros y enviando personal a las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el oeste de Colombia”, indicó la entidad a través de un comunicado este martes.

La información se dio a conocer luego de que las autoridades del país, según el comunicado, solicitaran al sistema de la ONU complementar la respuesta nacional.

Más temprano, había trascendido la información de que Colombia no había pedido la ayuda, lo cual desató numerosas críticas entre la opinión pública.

“Por el momento no se ha producido ninguna solicitud oficial de asistencia internacional, pero eso podría cambiar, y si eso sucede, el sistema de Naciones Unidas y los actores humanitarios estamos preparados para prestar todo el apoyo que esté en nuestras manos”, indicó en una rueda de prensa Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.

Sin embargo, antes del mediodía el propio secretario general de la ONU, António Guterres, se pronunció. Expresó su “solidaridad” con Colombia tras el terremoto que hasta el momento deja alrededor de 200 personas muertas.

“Las Naciones Unidas mantienen un estrecho contacto con las autoridades colombianas y están apoyando la respuesta liderada por el gobierno según lo solicitado”, dijo el portavoz de Guterres, Farhan Haq.

De acuerdo con el comunicado de la ONU, “las principales necesidades identificadas hasta ahora se concentran en alojamiento, salud, seguridad alimentaria y protección. La operación prioritaria sigue siendo la búsqueda y rescate, pero los socios humanitarios ya trabajan en el terreno y Naciones Unidas cuenta con kits de emergencia previamente posicionados que pueden ser trasladados a las zonas afectadas”.

Una de las ventajas de la respuesta, según la coordinadora residente de Naciones Unidas en Colombia, María José Torres Macho, es la presencia humanitaria que Naciones Unidas ya mantenía en Colombia antes del terremoto.

“La Organización está revisando sus programas existentes para redirigir recursos hacia esta nueva emergencia, al tiempo que envía personal desde Bogotá para reforzar la coordinación local”, indica el comunicado.

“Tenemos capacidades que ya existen a nivel local”, señaló Torres Macho. “Estamos seleccionando los kits que ya están almacenados para llevarlos muy rápidamente a las zonas afectadas”.

La representante destacó como uno de los principales desafíos hacer el diagnóstico en las zonas más apartadas. “Sabemos más sobre cuál es el impacto en las capitales, pero menos en las zonas rurales y remotas”, señaló Torres Macho, quien recordó que algunas de esas comunidades también se encuentran afectadas por el conflicto.

La ONU indicó que el Fondo de Población de la ONU (UNFPA), ONU Mujeres, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) están coordinando acciones para atender las necesidades de poblaciones vulnerables como las mujeres, particularmente las embarazadas, y los niños.

La ayuda de la ONU ha captado particularmente la atención teniendo en cuenta que durante la campaña presidencial del recién posesionado presidente, Abelardo de la Espriella, una de sus propuestas más controversiales fue precisamente sacar a Colombia del sistema de las Naciones Unidas.

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