Colombia procederá con demanda contra Ecuador ante la CAN, tras reunión en Quito

Con el objetivo de blindar la zona fronteriza y reactivar sectores estratégicos, las cancilleres de Colombia, Rosa Villavicencio, y de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, lideraron este viernes en Quito una reunión bilateral clave para el futuro de la relación entre ambos países.

El encuentro buscó establecer una hoja de ruta conjunta frente a desafíos compartidos como el crimen organizado y la crisis energética regional, según la Cancillería de Colombia.

Sin embargo, pese a los acercamientos, las fricciones continúan. Colombia solicitó formalmente suspender el arancel del 30 % impuesto por Ecuador a los productos colombianos desde enero. Al no obtener una suspensión inmediata, ya que Ecuador evaluará la medida en una etapa posterior, el Gobierno colombiano anunció que procederá con una demanda ante la Comunidad Andina (CAN) por el incumplimiento del Acuerdo de Cartagena.

“Asimismo, hoy se presentará la demanda ante la Comunidad Andina de Naciones por el desconocimiento del Ecuador de lo pactado en el Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969″, señaló la Cancillería en un comunicado.

Justicia y energía: en la mesa de diálogos con Ecuador

Uno de los pilares de la jornada fue la cooperación en defensa. El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, expuso los resultados alcanzados en la frontera, donde se han incrementado las capacidades de la fuerza pública para golpear la producción y el tráfico de cocaína.

Según el balance del ministro Sánchez, en la zona fronteriza colombo-ecuatoriana, de 586 kilómetros, fueron incautados en ese periodo 286 toneladas de cocaína, lo que representa un aumento del 321 % en comparación con los resultados del Gobierno anterior.

Sánchez subrayó que la seguridad fronteriza es un esfuerzo de doble vía, resaltando la necesidad de una colaboración estrecha con las autoridades ecuatorianas para desmantelar las redes del crimen transnacional e intentando aplacar las críticas del presidente Daniel Noboa.

Las delegaciones, que incluyeron a altos funcionarios de Ecopetrol y del Ministerio de Minas, también coincidieron en el carácter vital de la integración energética. Por un lado, se acordó avanzar en mecanismos que permitan profundizar la cooperación tanto en hidrocarburos como en energía eléctrica, sectores considerados motores para el desarrollo económico y la estabilidad de ambas naciones.

Asimismo, se revisaron temas de cooperación judicial, específicamente en lo relacionado con el traslado de personas privadas de la libertad.

Al cierre de la jornada, ambas delegaciones reafirmaron su compromiso de mantener un diálogo permanente, priorizando la estabilidad y el bienestar de las comunidades fronterizas por encima de las diferencias arancelarias.

