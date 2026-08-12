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¿Colombia rechazó apoyo internacional? La polémica con “los Topos” y la llegada de ayuda

Mientras Colombia avanza en las labores de búsqueda y rescate, la llegada de ayuda extranjera dejó contradicciones entre los gobiernos que ofrecieron asistencia y las autoridades encargadas de coordinarla. Según las nuevas directivas de la UNGRD, hasta ahora se solicita ayuda de acuerdo a la fase de la emergencia.

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Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
12 de agosto de 2026 - 06:24 p. m.
Integrantes del cuerpo de Bomberos de Cali rescatan a Diana Troncoso, de 31 años, quien permaneció atrapada entre los escombros de un edificio colapsado en el barrio Torres del Limonar.
Integrantes del cuerpo de Bomberos de Cali rescatan a Diana Troncoso, de 31 años, quien permaneció atrapada entre los escombros de un edificio colapsado en el barrio Torres del Limonar.
Foto: EFE - ERNESTO GUZMÁN JR

Ya han pasado casi tres días desde el movimiento sísmico de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia y que, hasta el momento, deja una cifra de muertos que ronda los 200, según los diferentes reportes existentes (Asocapitales, Gobierno nacional, entre otros). Mientras se dimensiona la catástrofe, ha existido polétmica y contradicción en torno a el ofrecimiento, llegada y pedidos de ayuda de diferentes actores internacionales para con las autoridades colombianas.

Durante todos estos días, el nuevo Ejecutivo ha desplegado toda la capacidad disponible...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
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March(d5vti)Hace 13 minutos
Aquí se trata de ayudar a los colombianos en desgracia, no de gobiernos de derecha ni izquierda, somos humanos que pasamos x dificultades, bienvenida toda la ayuda internacional. 🙏🙏🤗
March(d5vti)Hace 13 minutos
Aquí se trata de ayudar a los colombianos en desgracia, no de gobiernos de derecha ni izquierda, somos humanos que pasamos x dificultades, bienvenida toda la ayuda internacional. 🙏🙏🤗
March(d5vti)Hace 13 minutos
Aquí se trata de ayudar a los colombianos en desgracia, no de gobiernos de derecha ni izquierda, somos humanos que pasamos x dificultades, bienvenida toda la ayuda internacional. 🙏🙏🤗
March(d5vti)Hace 13 minutos
Aquí se trata de ayudar a los colombianos en desgracia, no de gobiernos de derecha ni izquierda, somos humanos que pasamos x dificultades, bienvenida toda la ayuda internacional. 🙏🙏🤗
March(d5vti)Hace 13 minutos
Aquí se trata de ayudar a los colombianos en desgracia, no de gobiernos de derecha ni izquierda, somos humanos que pasamos x dificultades, bienvenida toda la ayuda internacional. 🙏🙏🤗
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