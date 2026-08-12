¿Colombia rechazó apoyo internacional? La polémica con “los Topos” y la llegada de ayuda

Integrantes del cuerpo de Bomberos de Cali rescatan a Diana Troncoso, de 31 años, quien permaneció atrapada entre los escombros de un edificio colapsado en el barrio Torres del Limonar. Foto: EFE - ERNESTO GUZMÁN JR

Ya han pasado casi tres días desde el movimiento sísmico de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia y que, hasta el momento, deja una cifra de muertos que ronda los 200, según los diferentes reportes existentes (Asocapitales, Gobierno nacional, entre otros). Mientras se dimensiona la catástrofe, ha existido polétmica y contradicción en torno a el ofrecimiento, llegada y pedidos de ayuda de diferentes actores internacionales para con las autoridades colombianas.

Durante todos estos días, el nuevo Ejecutivo ha desplegado toda la capacidad disponible...