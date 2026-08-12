¿Colombia rechazó apoyo internacional? La polémica con “los Topos” y la llegada de ayuda

Integrantes del cuerpo de Bomberos de Cali rescatan a Diana Troncoso, de 31 años, quien permaneció atrapada entre los escombros de un edificio colapsado en el barrio Torres del Limonar.
Foto: EFE - ERNESTO GUZMÁN JR
Ya han pasado casi tres días desde el movimiento sísmico de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia y que, hasta el momento, deja una cifra de muertos que ronda los 200, según los diferentes reportes existentes (Asocapitales, Gobierno nacional, entre otros). Mientras se dimensiona la catástrofe, ha existido polétmica y contradicción en torno a el ofrecimiento, llegada y pedidos de ayuda de diferentes actores internacionales para con las autoridades colombianas.
Durante todos estos días, el nuevo Ejecutivo ha desplegado toda la capacidad disponible...
Por Hugo Santiago Caro
Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
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