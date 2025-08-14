Colombia sobre la detención de ciudadanos en la isla Santa Rosa: “No hacían un ejercicio de soberanía”

Imagen de referencia del río Amazonas. Foto: Agencia AFP

El Poder Judicial de Perú estableció este jueves la detención preliminar por siete días para los dos topógrafos colombianos arrestados el pasado martes en el distrito peruano de Santa Rosa de Loreto por la incursión y realización de presuntos trabajos de manera irregular, una acción que el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó de “ilegal”.

El juez César Vela, encargado del caso, ordenó que ambos permanezcan en Perú mientras continúan las investigaciones. “Ordeno la detención judicial de los investigados a fin de que la Fiscalía continúe con las diligencias preliminares en la presente investigación hasta por siete días, debiéndose de computar desde la fecha de su detención, 12 de agosto”, afirmó el juez, quien extendió la medida hasta el próximo martes 19.

El magistrado, perteneciente al Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Ramón Castilla, indicó que es necesario que los acusados se mantengan en jurisdicción nacional hasta el fin de las diligencias, en una investigación que presupone un delito de atentado contra la soberanía nacional, referido a actos dirigidos a someter a la república a la dominación extranjera.

“Se evidencia de manera objetiva que los imputados, en caso de ser hallados responsables del ilícito penal que se les atribuye, podrían huir del accionar de la justicia”, señaló el juez durante la audiencia virtual.

Petro acusa a Perú de un “secuestro ilegal”

En respuesta a la detención, el presidente Petro estalló en su perfil de la red social X, donde alegó que se trataba de un acto ”ilegal” y calificó de “secuestro” las medidas peruanas tomadas en una localidad que, desde su punto de vista, no pertenece a Perú.

“La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo con el Protocolo de Río de Janeiro”, publicó en X.

Santa Rosa de Loreto forma parte de la isla peruana Chinería, que junto a la ciudad colombiana de Leticia y la brasileña de Tabatinga, situadas en la ribera izquierda del Amazonas, conforman la triple frontera de estos países sobre el río más caudaloso del mundo.

El Gobierno colombiano mantiene que Santa Rosa debería pertenecer a Colombia, al considerar que es supuestamente una isla surgida después del tratado de 1922 que definió la frontera amazónica entre ambos países, en la que Perú entregó a Colombia el territorio entre los ríos Caquetá y Putumayo, además de darle acceso al Amazonas a través del trapecio amazónico, donde se encuentra Leticia, que hasta entonces era peruana.

Mientras, el Gobierno de Perú sostiene que su soberanía sobre Santa Rosa es indiscutible, al ser parte de Chinería, en la triple frontera amazónica con Colombia y Brasil, asignada en 1929 al país andino, y al encontrarse en el lado peruano de la línea de frontera demarcada en 1922 a perpetuidad.

La Cancillería de Colombia: “Las autoridades peruanas carecen de legitimidad”

La cartera colombiana de Relaciones Exteriores emitió un comunicado este jueves en el que reiteró que la detención de los connacionales fue “irregular” y realizada por “autoridades de facto peruanas impuestas en la zona de manera unilateral”. En su mensaje, la entidad precisó que el país no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla Santa Rosa.

En el texto también se lee que los ciudadanos colombianos detenidos se encontraban realizando estudios técnicos orientados a la ampliación del muelle Victoria Regia, de la ciudad de Leticia: “De ninguna manera se debe interpretar que las actividades de los ciudadanos estaban encaminadas al ejercicio de soberanía, sometimiento o independencia de una porción territorial del Perú. Por lo tanto, no constituyen un ‘atentado contra la integridad nacional de esa república’.

La Cancillería agregó que, a través del Consulado de Colombia en Iquitos, se está brindando asistencia consular a los connacionales para verificar que se les garantice el debido proceso y las condiciones adecuadas de detención.

