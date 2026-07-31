Colombia, uno de los países que impulsaron nuevo récord de migrantes irregulares en EE. UU.

Imagen de referencia de migrantes en Tapachula (México). Foto: EFE - Juan Manuel Blanco

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La población migrante indocumentada en Estados Unidos alcanzó el nuevo récord de 15,8 millones de personas a mediados de 2024, según un informe publicado esta semana por el Instituto de Política Migratoria. La cifra dista de los casi 11 millones que se registraron durante la década que inició en 2010.

Eso se explica por las llegadas a la frontera entre Estados Unidos y México y por el uso de los programas de libertad condicional humanitaria durante el gobierno de Joe Biden. Colombia es una de las nacionalidades que ha incentivado el incremento de la migración irregular en el país norteamericano.

De hecho, el estudio mostró que la proporción de mexicanos se redujo al 35 % a medida que los inmigrantes se diversificaron hacia Centroamérica y Suramérica. Además, indicó que el 40 % de los indocumentados contó con algún tipo de protección temporal contra la deportación, como TPS o DACA, que ahora están en la mira del presidente Donald Trump en su cruzada contra la migración, o el permiso humanitario.

Desde 2019 se empezó a ver el aumento de la llegada de ecuatorianos, colombianos y sobre todo venezolanos, así como el crecimiento constante de la inmigración indocumentada procedente de Guatemala y Honduras.

Solo entre 2019 y 2024, la población migrante irregular experimentó un crecimiento neto de aproximadamente 5 millones de personas, un promedio del 8 % anual, por diversas razones, entre ellas la recuperación económica de Estados Unidos tras la pandemia del coronavirus, así como por el desplazamiento masivo de personas provenientes de países de toda América, alimentado por la violencia de pandillas, la represión política y los desafíos económicos.

¿Cómo ha sido la diversificación de migrantes irregulares en Estados Unidos?

Si bien México sigue siendo el principal país de origen, el estudio del Instituto de Política Migratoria reveló que la población de ese país ha disminuido drásticamente: de ser la proporción mayoritaria en las décadas de 1980 y 1990, al 62 % en 2010 y al 35 % en 2024. Eso se debe a que los patrones migratorios han cambiado en Suramérica y Centroamérica.

Los datos lo muestran: de 5.253.000 mexicanos no autorizados en 2019, el número aumentó levemente a 5.519.000 cinco años después. En cambio, la cifra de América Central pasó de 2.051.000 a 4.304.000 en ese mismo período, mientras que la de América del Sur pasó de 972.000 a 2.271.000.

Es más, Colombia aparece en la lista de los diez países de origen de migrantes indocumentados en Estados Unidos. En la sexta posición, con 444.000 de ellos para 2024, lo anteceden México (5.519.000), Guatemala (1.525.000), Honduras (1.349.000), El Salvador (920.000) y Venezuela (797.000).

La proporción de inmigrantes indocumentados procedentes de Centroamérica aumentó del 15 % al 27 % entre 2010 y 2024. La procedente de Suramérica se duplicó hasta alcanzar el 14 % durante este período, mientras que la procedente del Caribe se duplicó hasta el 6 %.

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