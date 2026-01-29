Colombia y Ecuador buscan rebajar tensión con reunión de cancilleres en Panamá, ¿qué pasó?

La canciller Rosa Villavicencio, Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Ante la especulación sobre una posible reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa en Panamá —en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)—, las cancilleres de Colombia y Ecuador sostuvieron este jueves un encuentro privado con el objetivo de rebajar la tensión entre ambos países, que ha derivado en una guerra comercial.

Rosa Villavicencio, por Colombia, y Gabriela Sommerfeld, por Ecuador, se reunieron a puerta cerrada para discutir los motivos que tienen a ambos países enfrentados hace casi un mes. Según Noticias Caracol, la canciller colombiana presentó en la reunión evidencia e informes que desmienten las acusaciones del presidente Noboa sobre la poca eficiencia de Colombia en materia de seguridad en la frontera.

La expectativa estaba en que el encuentro fuera entre ambos presidentes, que estuvieron en Ciudad de Panamá el miércoles en la instalación del foro, pero finalmente fueron sus alfiles diplomáticas las que se reunieron aproximadamente por 35 minutos.

De allí, ambas cancilleres acordaron la creación de una comisión binacional de defensa para abordar la lucha antidrogas. También habrán reuniones entre los gabinetes económicos de ambos gobiernos para poner fin al cruce arancelario que mantiene ambos países desde hace casi un mes.

Según Caracol, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast y los presidentes de Bolivia y Panamá, Rodrigo Paz y José Raul Mulino, hablaron con Petro y Noboa buscando matizar la tensión argumentando que no es beneficiosa para la región.

Es la segunda reunión que mantiene ambas cancilleres después de haberse reunido en Bogotá en agosto último para discutir las deportaciones de presos desde Ecuador hacia Colombia.

