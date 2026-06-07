Colombia y Perú, dos caras de una división que está redibujando fuerzas en América Latina

Este mes de junio, Perú y Colombia definen quiénes serán sus nuevos jefes de Estado entre candidatos que representan los extremos. Roberto Sánchez se enfrenta con Keiko Fujimori, mientras que Abelardo de la Espriella lo hace con Iván Cepeda. Foto: Agencia EFE y Gustavo Torrijos

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el fujimorismo contra el antifujimorismo. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el petrismo contra el antipetrismo. Perú y Colombia se juegan una segunda vuelta presidencial y, aunque con diferencias, muestran algo en común: la polarización marca el pulso de la cita en las urnas, con electores que no se ven representados en ninguno de los extremos. Lima votará por un nuevo presidente este domingo 7 de junio, con una candidata que aspira nuevamente a llegar a la Casa de Pizarro, enfrentándose con un defensor...