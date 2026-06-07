Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Colombia y Perú, dos caras de una división que está redibujando fuerzas en América Latina

Los comicios en estos dos países andinos muestran distintas formas en las que la polarización se está manifestando. Aparte de la elección de sus respectivos jefes de Estado, también terminarán por ratificar o no un patrón que se está dando con las tendencias políticas de la región.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María José Noriega Ramírez
María José Noriega Ramírez
07 de junio de 2026 - 02:00 p. m.
Este mes de junio, Perú y Colombia definen quiénes serán sus nuevos jefes de Estado entre candidatos que representan los extremos. Roberto Sánchez se enfrenta con Keiko Fujimori, mientras que Abelardo de la Espriella lo hace con Iván Cepeda.
Este mes de junio, Perú y Colombia definen quiénes serán sus nuevos jefes de Estado entre candidatos que representan los extremos. Roberto Sánchez se enfrenta con Keiko Fujimori, mientras que Abelardo de la Espriella lo hace con Iván Cepeda.
Foto: Agencia EFE y Gustavo Torrijos

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el fujimorismo contra el antifujimorismo. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el petrismo contra el antipetrismo. Perú y Colombia se juegan una segunda vuelta presidencial y, aunque con diferencias, muestran algo en común: la polarización marca el pulso de la cita en las urnas, con electores que no se ven representados en ninguno de los extremos. Lima votará por un nuevo presidente este domingo 7 de junio, con una candidata que aspira nuevamente a llegar a la Casa de Pizarro, enfrentándose con un defensor...

María José Noriega Ramírez

Por María José Noriega Ramírez

@majonorimnoriega@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Latinoamérica

Colombia

Gustavo Petro

Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella

Perú

Keiko Fujimori

Roberto Sánchez

PremiumEE

Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva

Flávio Bolsonaro

Jair Bolsonaro

Argentina

Chile

Ecuador

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.