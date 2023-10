Colombiano cruzó el Darién por migrar a EE. UU. y murió degollado en Guatemala

Oriundo de Enciso, Santander, Sergio Ricardo Calderón habría empezado el trayecto rumbo a Estados Unidos junto a su pareja sentimental, quien reportó su muerte. Foto: Sergio Carlderón Garzón

Actualmente, la familia está esperando poder recaudar el dinero suficiente para repatriar el cuerpo de Sergio Ricardo Calderón Garzón, quien fue encontrado muerto en el centro de reciclaje de Guatemala donde trabajaba. Según su pareja sentimental, los hechos se dieron el 17 de septiembre, cuando Calderón se dirigía a reclamar el pago por las labores que realizó.

Tanto el santandereano de 23 años como su pareja se dirigían a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. Cruzaron el Tapón del Darién de Panamá, atravesaron cuatro países y, una vez en Guatemala, decidieron parar el recorrido por falta de dinero: fue entonces cuando la víctima decidió trabajar en el marcado San Martín.

“Mi hermano me dijo que ya había conseguido el dinero y que salía para México, me llamó la compañera sentimental diciéndome que lo habían asesinado, que habían entrado a robar, lo encontró tapado con una lona y degollado, me dijo que lo habían ahorcado”, relata la hermana de Sergio. “Le dije que por favor nos ayudara para repatriar el cuerpo y ella me dijo que no, que ella tenía que salir de ahí porque también la estaban buscando para asesinarla, de ahí se comunica muy poco con nosotros, ella no hizo nada por mi hermano, le dije que pidiera ayuda, que le enviábamos dinero, pero ella dijo que no”.

Según las autoridades guatemaltecas, el caso ya está en investigación. Algunas versiones apuntan a que se trataba de un robo al establecimiento comercial, hurtando elementos del local. El cuerpo de Calderón mostraba signos de violencia como golpes en el rostro. El cadáver tenía una manta encima cuando fue hallado entre unas cajas.

“Lo dejaron en un basurero, tapado con unas cajas. Lo que nos dice ella es que fue a cobrar el dinero y lo mataron. A la novia le tocó irse porque la tenían amenazada, no sabemos más nada. Es una situación muy triste porque era un muchacho muy humilde y terminar en estas condiciones, cuando se fue añorando un sueño y buscando mejores oportunidades”, expresó Daniela Calderón, familiar del joven.

La ruta migratoria del Tapón del Darién es conocida como una de las más peligrosas del mundo. Cruzar la selva fronteriza entre Colombia y Panamá supone un riesgo por las condiciones ambientales, la fauna, la deportación y la presencia de grupos criminales en la zona. Además, expone a los migrantes a situaciones de vulnerabilidad que resulta en desprotección internacional, viéndose expuestos a condiciones insalubres o, en el caso de las mujeres, a violencia sexual.

