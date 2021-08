Colombiano desaparecido en EE. UU. es encontrado un mes después en Miami

Las autoridades del condado Broward, al norte de Miami, encontraron a Miguel Ángel Roldán, un joven de 23 años que desapareció en el aeropuerto internacional de Miami, antes de tomar el vuelo de regreso a Colombia el 24 de julio.

¿Ya está enterado de las últimas noticias en el mundo? Lo invitamos a ver las últimas noticias internacionales en El Espectador.

La madre de Roldán, Alejandra Córdoba, dijo que las autoridades encontraron a su hijo deambulando y deshidratado en el área de Hollywood, por lo que lo trasladaron a un hospital de la zona.

Miguel Ángel ya apareció. Este final feliz se empezó a hacer realidad muy temprano esta mañana cuando Felicia Batista y su esposo reconocieron a Miguel Ángel en un parque de Hollywood Florida, después de hablar con él y grabar el video para su facebook llamaron a la policía que lo trasladó al hospital de la ciudad. Allí llegó Alejandra su mamá y por fin se fundieron en un maravilloso abrazo. Gracias a Dios, a Felicia y su esposo, a todos los voluntarios de nuestra Fundación, a todos los que nos colaboraron, a los medios de comunicación, a la policía y a quienes rezaron por él. Posted by Zona 33 Colombianos En El Exterior on Tuesday, August 24, 2021

Durante un mes decenas de voluntarios estuvieron buscando al joven, especialmente en el área de Miami, en los últimos días junto con su madre, que había llegado de Colombia. Roldán llegó a Miami en un vuelo desde Los Ángeles el 24 de julio, para abordar otro vuelo a Medellín, su ciudad natal, pero no llegó a viajar.

Su rastro se perdió en el aeropuerto de Miami, del que salió sobre las 5 de la tarde y no volvió para abordar, según demostraron unas grabaciones de las cámaras de seguridad. La madre afirmó a la prensa que creía que la desaparición de su hijo se debe a que sufrió una crisis relacionada con depresión.

Le puede interesar: Corte Suprema de EE. UU revive el programa “Quédate en México” de Donald Trump

Roldán no tenía consigo cuando desapareció más que su pasaporte colombiano, su pasaje de avión y US$40, pues en Los Ángeles perdió el morral con sus otras pertenencias, incluido el teléfono celular. Alejandra Córdoba contó hace dos semanas que el personal de la aerolínea se demoró casi siete días en informarle que su hijo trató de tomar el vuelo a Colombia, pero no se lo permitieron porque no tenía la prueba negativa de coronavirus requerida por las autoridades, informó Univisión.

Días después, la fundación Zona 33 Colombianos en el Exterior se unió a la búsqueda puso la denuncia en la policía de Miami-Dade.

“Me reconoció y eso me da mucha alegría; el abrazo fue inmenso”, contó Córdoba a Noticias Caracol. “Está muy quemadito, muy flaquito, pero está sano, está vivo, y solo tengo felicidad y agradecimiento”, agregó.