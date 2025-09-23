Colombianos desaparecidos en México: cifras críticas y poca respuesta oficial

Esta vista aérea muestra a familiares de personas desaparecidas durante las actividades por el Día Internacional de las Personas Desaparecidas en Ciudad de México, el 30 de agosto de 2025.
Foto: AFP - RODRIGO OROPEZA
Los cuerpos de los cantantes Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, conocidos también como B-King y Regio Clown, fueron hallados este lunes, tras reportarse su desaparición en México hace dos semanas. Los músicos fueron vistos por última vez el 16 de septiembre, y la Fiscalía mexicana aseguró que sus cuerpos fueron localizados en el municipio de Cocotitlán, en la frontera entre el estado de México y la capital.
El presidente Gustavo Petro lamentó en su cuenta de X el asesinato de los artistas colombianos en México, señalando que se trató de un...
Por Laura Henao Arévalo
Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
