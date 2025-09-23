No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombianos desaparecidos en México: cifras críticas y poca respuesta oficial

Familias de colombianos desaparecidos en México enfrentan la espera en soledad: sin recursos para viajar, sin mecanismos de denuncia desde Colombia y con consulados que no responden.

Laura Henao Arévalo
23 de septiembre de 2025 - 11:31 p. m.
Esta vista aérea muestra a familiares de personas desaparecidas durante las actividades por el Día Internacional de las Personas Desaparecidas en Ciudad de México, el 30 de agosto de 2025.
Esta vista aérea muestra a familiares de personas desaparecidas durante las actividades por el Día Internacional de las Personas Desaparecidas en Ciudad de México, el 30 de agosto de 2025.
Foto: AFP - RODRIGO OROPEZA

Los cuerpos de los cantantes Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, conocidos también como B-King y Regio Clown, fueron hallados este lunes, tras reportarse su desaparición en México hace dos semanas. Los músicos fueron vistos por última vez el 16 de septiembre, y la Fiscalía mexicana aseguró que sus cuerpos fueron localizados en el municipio de Cocotitlán, en la frontera entre el estado de México y la capital.

El presidente Gustavo Petro lamentó en su cuenta de X el asesinato de los artistas colombianos en México, señalando que se trató de un...

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
gustavo galan(6016)Hace 1 minuto
Para que diablos se van para mexico,no leen o no cogen experiencia de todo lo que les pasa solo pisando el aeropuerto mexicano.
Olegario (51538)Hace 6 minutos
A qué van los chuchombianos adonde los spics grasosos mexicanos que se creen de mejor raza y familia? Esos son unos criminales mucho más feroces y desalmados que los de aquí, y eso es mucho decir.
