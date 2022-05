Colombianos en Venezuela, ¿cómo votar para las elecciones presidenciales 2022?

Estos ciudadanos podrán trasladarse a Colombia, entre el lunes 23 y el domingo 29 de mayo, para sufragar en alguno de los seis puestos de votación fronterizos. Foto: Agencia EFE

La Registraduría Nacional del Estado Civil abrió desde el domingo las elecciones en el exterior. Los colombianos residentes en Venezuela comenzaron a votar este lunes en los puestos instalados en la frontera común para las elecciones presidenciales, que en el país se celebrarán el 29 de mayo.

Ambos países no tienen relaciones diplomáticas desde el 23 de febrero de 2019, por eso los colombianos tienen que desplazarse hasta la frontera para ejercer su derecho al voto.

Del total de habilitados, 184.421 son colombianos que viven en ese país. Estos ciudadanos podrán trasladarse a Colombia, entre el lunes 23 y el domingo 29 de mayo, para sufragar en alguno de los seis puestos de votación fronterizos que habilitó la Registraduría Nacional.

¿Dónde puede votar?

“Para garantizar el derecho al voto y la participación política de los colombianos residentes en Venezuela, la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó seis puestos de votación en los municipios de Arauca (Arauca), Inírida (Guainía), Maicao (La Guajira), Cúcuta y Villa del Rosario (Norte de Santander)”, se lee en un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estos puntos agrupan los 34 puestos de votación que funcionaban en los consulados de Colombia en Venezuela.

A un costado del Puente Internacional Simón Bolívar, por ejemplo, los consulados colombianos en Mérida, Puerto La Cruz, San Cristóbal, Barinas y San Antonio instalaron el puesto en el que están habilitadas para sufragar 50.200 personas. Este lunes acudieron más de 100 electores a ese sitio para elegir al presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2022-2026.

Más de 20 personas, entre jurados, delegados de la Registraduría y policías, fueron dispuestos por el Gobierno colombiano para la organización y normal funcionamiento de las elecciones durante toda la semana en el puesto de votación del puente Simón Bolívar. 📃📃 Para consultar su puesto de votación, los colombianos residentes en el exterior pueden ingresar al aplicativo web InfoVotantes o descargar su versión móvil, de manera gratuita, en Google Play o App Store.

¿Cómo va la votación en estos puntos fronterizos? Esto dicen algunos colombianos

Entre los electores estaba Isabel Roa, una colombiana que hizo una pausa en sus actividades y desde muy temprano viajó desde San Cristóbal, en el estado venezolano del Táchira, hasta el lugar de votación.

“Los desplazamientos son tediosos por muchos factores: no hay electricidad, el transporte público es escaso y a veces no hay combustible, por eso es mejor salir temprano para evitar todo tipo de inconvenientes”, dijo a Efe la mujer luego de atravesar el puente Simón Bolívar. Roa agregó que aprovechará el viaje para ir hasta el centro de Cúcuta a comprar víveres que por la crisis no se consiguen en Venezuela.

“Todo el día viajando para demorarme cinco minutos votando, pero es mejor así, porque quizá cierran el puente y mi voto se pierde, por eso decidí venir hoy” aseguró.

Asimismo, Yaneth Omaña, quien vive en San Antonio, al otro lado del puente, y se desplaza en silla de ruedas, tomó la tarde para votar. “Preferí venir hoy en la tarde, porque como buenos colombianos dejamos todo para lo último y el fin de semana esto puede estar lleno, entonces para evitar aglomeraciones lo hice hoy”, explicó.

