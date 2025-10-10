Comienza purga en EE. UU. con despidos de empleados públicos en cierre de gobierno

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), se reúne con el líder de la mayoría, Steve Scalise (republicano por Luisiana), el líder Tom Emmer (republicano por Minnesota) y Brian Steil (republicano por Wisconsin). Foto: Getty Images via AFP - ANNA ROSE LAYDEN

La Casa Blanca dijo el viernes que las agencias federales habían empezado a realizar despidos a causa del cierre del gobierno estadounidense.

“Los RIF han comenzado”, dijo en X Russ Vought, el jefe de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca, en alusión a las denominadas “reducciones de personal” gubernamental. Un portavoz de la OMB confirmó a AFP que los despidos “han comenzado” en cantidades “sustanciales”.

Unos 750.000 empleados que se vieron obligados a dejar sus puestos de trabajo, o a seguir trabajando, sin sueldo, están afectados por el pulso entre republicanos y demócratas en el Congreso.

Ambos se achacan el bloqueo para extender el gasto público, a causa de las diferencias sobre la cobertura sanitaria de millones de estadounidenses.

“No estamos de buen humor aquí en el Capitolio, es un día sombrío. Hoy marca el primer día en que los trabajadores federales en todo Estados Unidos recibirán un cheque de pago parcial”, dijo el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en una conferencia de prensa en el décimo día del cierre.

