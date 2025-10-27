Logo El Espectador
Mundo
América
¿Cómo decide EE. UU. qué embarcaciones atacar? Esto sabemos

Funcionarios afirman que las comunicaciones interceptadas constituyen la base de la información recopilada sobre los barcos.

Julian E. Barnes | The New York Times
27 de octubre de 2025 - 06:00 p. m.
Captura de pantalla de un video publicado en la cuenta oficial de la red social X @SecWar del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que muestra un ataque contra una embarcación en aguas del mar Caribe.
Foto: EFE - @SecWar

El gobierno de Donald Trump afirma que los barcos que ha destruido en el Caribe y el Pacífico transportaban drogas. Pero el gobierno estadounidense ha dicho muy poco públicamente sobre cómo ha llegado a esa conclusión.

El gobierno no suele hablar de manera explícita de la inteligencia que respalda las operaciones militares, pero los funcionarios suelen describir los detalles de un ataque o una redada una vez concluidos.

En el caso de los ataques a los barcos, el gobierno estadounidense no ha proporcionado detalles sobre cómo supo que las...

Por Julian E. Barnes | The New York Times

