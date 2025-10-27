¿Cómo decide EE. UU. qué embarcaciones atacar? Esto sabemos

Captura de pantalla de un video publicado en la cuenta oficial de la red social X @SecWar del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que muestra un ataque contra una embarcación en aguas del mar Caribe. Foto: EFE - @SecWar

El gobierno de Donald Trump afirma que los barcos que ha destruido en el Caribe y el Pacífico transportaban drogas. Pero el gobierno estadounidense ha dicho muy poco públicamente sobre cómo ha llegado a esa conclusión.

El gobierno no suele hablar de manera explícita de la inteligencia que respalda las operaciones militares, pero los funcionarios suelen describir los detalles de un ataque o una redada una vez concluidos.

En el caso de los ataques a los barcos, el gobierno estadounidense no ha proporcionado detalles sobre cómo supo que las...