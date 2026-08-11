Cómo donar desde el exterior para ayudar a los damnificados del terremoto en Colombia

Los rescatistas trabajan en cuatro grupos, acompañados de dos grúas, para cortar y remover escombros con la esperanza de encontrar personas con vida. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La tragedia provocada por el terremoto de magnitud 7,4, que afectó a varias regiones de Colombia, especialmente a los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío, también mantiene en alerta y preocupación a la diáspora colombiana, que busca formas de ayudar a las personas damnificadas.

El sismo dejó graves daños en la infraestructura y provocó el colapso de cientos de viviendas, dejando a familias sin hogar, sin sus pertenencias y, en algunos casos, sin acceso a servicios básicos. Ante esta situación, las donaciones monetarias son fundamentales, según ha señalado la Cruz Roja, pues permiten gestionar y distribuir la ayuda de manera más rápida y de acuerdo con las necesidades de las comunidades afectadas.

De la misma manera, si usted vive en el exterior y está buscando a un ser querido, El Espectador habilitó una plataforma para encontrar personas desaparecidas, que puede consultar aquí: Reporte de personas desaparecidos tras terremoto en Colombia 2026: ayudamos a buscar a su familiar | EL ESPECTADOR

Aquí le dejamos una lista de entidades oficiales a las que puede donar estando en el exterior, con medios de pago nacionales e internacionales:

Las donaciones permitirán brindar ayuda humanitaria de emergencia a las familias más afectadas, garantizar servicios esenciales de salud, restablecer las redes de telecomunicaciones y facilitar el acceso a agua potable. También contribuirán a las misiones de rescate y al restablecimiento de los vínculos entre familiares que hayan quedado separados tras la emergencia.

El Banco de Alimentos también está presente en las zonas afectadas para apoyar la atención de la emergencia. Las personas pueden donar dinero a través de su página web, mediante transferencia bancaria o llave Bre-B, o entregar productos en sus principales puntos de acopio. Las donaciones son consolidadas y verificadas en un punto central, con el apoyo de empresas aliadas que facilitan su transporte terrestre o aéreo hasta las zonas afectadas. Una vez allí, los alimentos y demás aportes son distribuidos entre las familias damnificadas y los donantes reciben un reporte con evidencia de cómo su contribución llegó a las comunidades afectadas.

UNICEF informó que sus equipos en Colombia trabajan de manera coordinada con Naciones Unidas, las autoridades nacionales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para monitorear de cerca la emergencia y contribuir a la respuesta humanitaria.

La organización señaló que, ante una emergencia de esta magnitud, mantiene disponibles sus capacidades para brindar apoyo a niñas, niños y sus familias que puedan verse afectados por el terremoto.

El Banco de Alimentos de Bogotá articula los esfuerzos de empresas privadas, universidades y organizaciones sin ánimo de lucro para apoyar a poblaciones en condición de vulnerabilidad que enfrentan inseguridad alimentaria y desnutrición. La organización recibe donaciones de alimentos y bienes, que son clasificados, almacenados y distribuidos de manera responsable, eficiente y equitativa.

La Fundación PLAN invita a la ciudadanía a sumarse a la ayuda para apoyar a niñas, niños, adolescentes, sus familias y comunidades afectadas por la emergencia. La organización brindará asistencia humanitaria que incluye alojamiento temporal, acceso a agua, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria, protección de la niñez y apoyo psicosocial, además de garantizar la continuidad de la educación en contextos de emergencia.

La Fundación Juntos Se Puede, que lideró una de las campañas más exitosas de recolección de ayudas para Venezuela tras los terremotos que afectaron al país, ahora dirige sus esfuerzos a apoyar a Colombia, su país de acogida, tras la emergencia causada por el terremoto.

Por ahora, las donaciones económicas son una de las formas más efectivas de ayudar, debido a la urgencia y a las horas clave que se viven en los municipios afectados. Hasta el momento, no hay información sobre centros de acopio habilitados en ciudades fuera del país. Esta información será actualizada a medida que las organizaciones y autoridades anuncien nuevos mecanismos para recibir ayudas.

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