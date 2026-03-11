Como en Titanic: colocan estatua de Trump abrazando a Epstein en Washington

Una persona toma una fotografía de una estatua del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein frente al Capitolio de Estados Unidos. Foto: AFP - BRENDAN SMIALOWSKI

El National Mall en Washington, a un par de cuadras del Capitolio y, hacia el norte, la Casa Blanca, fue intervenido esta tarde nuevamente con una estatua que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con el fallecido empresario y agresor sexual condenado, Jeffrey Epstein.

En la estatua, que contiene placas con comentarios satíricos sobre su amistad, Trump abraza a Epstein replicando la pose de Jack y Rose, los protagonistas del Titanic. Se trata de una nueva instalación temporal de protesta hecha por el colectivo The Secret Handshake, los mismos artistas anónimos que pusieron una estatua similar en septiembre de 2025.

Una estatua titulada “King of the World” apareció en el National Mall de Washington D.C., donde se representa a Donald Trump y Jeffrey Epstein recreando la famosa pose de la película Titanic.



La pieza fue instalada por el colectivo Secret Handshake e incluye una placa en la que… pic.twitter.com/LFQ77kElmY — Fernanda Familiar (@qtf) March 11, 2026

Acusaciones contra Trump

La estatua fue instalada días después de que salieran a la luz nuevos testimonios de las investigaciones contra Epstein que señalan al presidente de Estados Unidos.

Los últimos documentos publicados incluyen tres informes de interrogatorios del FBI de 2019 con una mujer que afirmó que Epstein le presentó al futuro presidente estadounidense en la década de 1980, cuando ella tenía entre 13 y 15 años.

Según los resúmenes de las entrevistas, conocidos como informes 302 del FBI, la mujer alegó que Trump intentó obligarla a practicarle sexo oral durante un encuentro organizado por Epstein.

La mujer afirmó que le dio un mordisco a Trump durante el incidente y que este la golpeó antes de ordenar que la sacaran de la habitación.

Los documentos no indican si los investigadores consideraron creíble su relato y Trump ha negado haber cometido irregularidad alguna.

Epstein, un financiero neoyorquino que se declaró culpable en 2008 de solicitar prostitución a una menor y murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de delitos sexuales, tenía vínculos de larga data con las élites políticas y empresariales.

El Congreso aprobó a finales del año pasado una ley que obliga al gobierno a publicar millones de archivos relacionados con el caso Epstein. Funcionarios del Departamento de Justicia señalaron que estos últimos documentos no se publicaron a principios de este año porque se habían clasificado como duplicados por error.

El material publicado el jueves último incluye resúmenes de cuatro entrevistas realizadas por el FBI a la mujer entre julio y octubre de 2019, tras la detención de Epstein. La denunciante alegó que Epstein había abusado sexualmente de ella en múltiples ocasiones y había organizado encuentros con otros hombres.

