Cómo entender el crimen en Washington (sin caer en los errores de Trump)

El presidente Trump envía a la Guardia Nacional a D. C. por “crisis” de seguridad, aunque a la vez el gobierno recorta $20 millones en fondos para esta materia. Con las cifras de violencia bajando, analistas consideran que esta es más una medida simbólica para su discurso que eficaz.

Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
12 de agosto de 2025 - 12:57 a. m.
Donald Trump enviará a 800 miembros de la Guardia Nacional a D. C. para “reducir el crimen”.
Donald Trump enviará a 800 miembros de la Guardia Nacional a D. C. para “reducir el crimen”.
Foto: EFE - SHAWN THEW

El presidente Donald Trump anunció el lunes que desplegará a la Guardia Nacional en Washington D. C. para atender lo que él ha calificado como una “situación incontrolable”, una medida que ha sido ampliamente cuestionada por la oposición. Sí, la capital estadounidense ha tenido en los últimos años una crisis de seguridad respaldada por los números. En 2023, Axios reportó que los restaurantes y discotecas de la ciudad se estaban gastando sus presupuestos en sistemas de seguridad costosos para protegerse de la delincuencia.

Algunos de estos...

PremiumEE

América

Estados Unidos

Donald Trump

Washington

 

