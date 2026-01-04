Logo El Espectador
Maduro llega con los secretos del régimen ante la justicia de EE. UU.

El líder chavista y su esposa comparecerán este lunes ante un juez. Según expertos, en años electorales en Estados Unidos y Colombia, el camino judicial estará altamente politizado.

María Alejandra Medina
05 de enero de 2026 - 12:53 a. m.
Fotografía que muestra a Nicolás Maduro (c) escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Foto: Agencia EFE

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán este lunes a mediodía ante un juez federal en Nueva York (Estados Unidos), en lo que se empieza a configurar como un complejo y politizado juicio.

El líder chavista, capturado en la madrugada del sábado en Caracas, y quien permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, enfrenta cuatro cargos federales, formulados a partir de una investigación de la DEA: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y...

