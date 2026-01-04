Maduro llega con los secretos del régimen ante la justicia de EE. UU.

Fotografía que muestra a Nicolás Maduro (c) escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Foto: Agencia EFE
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán este lunes a mediodía ante un juez federal en Nueva York (Estados Unidos), en lo que se empieza a configurar como un complejo y politizado juicio.
El líder chavista, capturado en la madrugada del sábado en Caracas, y quien permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, enfrenta cuatro cargos federales, formulados a partir de una investigación de la DEA: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y...
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación