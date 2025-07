“Cómo escapar de un caimán”: Trump celebra la cárcel de migrantes de Florida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una mesa redonda mientras visita un centro de detención de migrantes, conocido como "Alligator Alcatraz", ubicado en el sitio del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier en Ochopee, Florida. Foto: Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, recorrió este martes un nuevo centro de detención de migrantes en Florida llamado “Alcatraz de los caimanes” y bromeó diciendo que los reptiles harán de guardias.

La construcción del llamado “Alcatraz de los caimanes” ha provocado indignación entre los críticos de la política migratoria de Trump por considerarlo inhumano, y protestas de ecologistas por hallarse cerca de un parque nacional.

Pero a Trump, impulsor de una política migratoria drástica desde que volvió al poder en enero, le parece una iniciativa fantástica. Se halla en un aeropuerto abandonado, en una zona de bosques de manglares y pantanos en los Everglades.

“En muy poco tiempo, esta instalación albergará a algunos de los migrantes más amenazantes, a algunas de las personas más viciosas del planeta”, dijo Trump a periodistas.

“Estamos rodeados de millas de pantanos traicioneros y la única salida es realmente la deportación”, añadió el republicano de 79 años, que no ve más que ventajas.

Los caimanes “policías”

“Muchos guardaespaldas y muchos policías en forma de caimanes (...) no hay que pagarles tanto”, dijo.

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, recibió al presidente en la pista.

“Queremos eliminar la burocracia (...) para llevar a cabo la expulsión de estos ilegales”, sostuvo DeSantis.

Trump miró con admiración las literas en jaulas de metal de la instalación, construida para albergar a 1.000 personas, pero que podría ampliarse más tarde para albergar a 5.000.

¿La idea es que las serpientes y caimanes los ataquen si se escapan?, preguntaron los periodistas a Trump antes de que partiera de Washington. “Supongo que ese es el concepto”, contestó.

“Las serpientes son rápidas, pero los caimanes... Vamos a enseñarles cómo escapar de un caimán, ¿de acuerdo? Si escapan de la prisión, cómo huir. No corras en línea recta. Corre así. ¿Y sabes qué? Tus posibilidades aumentan aproximadamente un 1%”, ironizó haciendo un movimiento en zigzag con la mano.

Después de las bromas dijo que le gustaría deportar a los “criminales” que se han naturalizado como estadounidenses.

“Es controvertido, pero no me importa en absoluto”, comentó y equiparó falsamente a los migrantes con criminales.

Solo “caimanes y pitones”

El gobierno de Trump asegura que su prioridad es detener a migrantes con antecedentes penales pero en realidad muchos han sido arrestados sin cargos y de todos modos la administración considera “criminal” a todo aquel que haya entrado sin visa en el país.

Unos 200.000 caimanes, que pueden superar los cuatro metros de largo cuando son adultos, habitan en el Parque Nacional de los Everglades.

Los ataques de caimanes a personas son inusuales en Florida. Entre 1948 y 2022 se registraron 453 “mordeduras accidentales no provocadas”; 26 terminaron en muertes, según la Comisión de conservación de la fauna de Florida.

Pero las autoridades han exagerado el riesgo.

“Si la gente sale, no les espera gran cosa, aparte de caimanes y pitones”, declaró recientemente el fiscal general de Florida, James Uthmeier, al describir el campo de detención.

Mientras el republicano estaba en Florida, el Senado aprobó por estrecho margen su megaproyecto de ley de presupuesto federal bautizado “Ley grande y hermosa”.

El texto incluye financiación para un vasto programa de deportaciones de migrantes en situación irregular, que engloba la construcción de más centros de detención.

