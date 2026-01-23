Posible acuerdo sobre Groenlandia, con bases militares de EE. UU. y prohibiciones para Rusia

Nuuk (Denmark), 23/01/2026.- The plane carrying Danish Prime Minister Mette Frederiksen arrives in Nuuk, Greenland, 23 January 2026. (Dinamarca, Groenlandia) EFE/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN DENMARK OUT Foto: EFE - MADS CLAUS RASMUSSEN

En los últimos días, los debates para determinar el futuro de Groenlandia se han enfocado en propuestas para aumentar la presencia de la OTAN en el Ártico, ofrecer una reivindicación soberana a Estados Unidos de áreas del territorio groenlandés e impedir que adversarios potencialmente hostiles extraigan minerales de la isla.

Estos elementos, descritos por ocho diplomáticos y altos funcionarios de seguridad occidentales, ofrecen la imagen más completa hasta ahora de los contornos de un posible acuerdo sobre Groenlandia que el presidente Donald...