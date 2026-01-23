Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Posible acuerdo sobre Groenlandia, con bases militares de EE. UU. y prohibiciones para Rusia

Los negociadores han debatido propuestas para detener la influencia rusa y china en el Ártico y transferir la soberanía de áreas de Groenlandia a Estados Unidos, idea a la que se opone Dinamarca.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Jim Tankersley, Lara Jakes y Adam Goldman | The New York Times
23 de enero de 2026 - 06:00 p. m.
Nuuk (Denmark), 23/01/2026.- The plane carrying Danish Prime Minister Mette Frederiksen arrives in Nuuk, Greenland, 23 January 2026. (Dinamarca, Groenlandia) EFE/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN DENMARK OUT
Nuuk (Denmark), 23/01/2026.- The plane carrying Danish Prime Minister Mette Frederiksen arrives in Nuuk, Greenland, 23 January 2026. (Dinamarca, Groenlandia) EFE/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN DENMARK OUT
Foto: EFE - MADS CLAUS RASMUSSEN

En los últimos días, los debates para determinar el futuro de Groenlandia se han enfocado en propuestas para aumentar la presencia de la OTAN en el Ártico, ofrecer una reivindicación soberana a Estados Unidos de áreas del territorio groenlandés e impedir que adversarios potencialmente hostiles extraigan minerales de la isla.

Estos elementos, descritos por ocho diplomáticos y altos funcionarios de seguridad occidentales, ofrecen la imagen más completa hasta ahora de los contornos de un posible acuerdo sobre Groenlandia que el presidente Donald...

Por Jim Tankersley, Lara Jakes y Adam Goldman | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

Groenlandia

Estados Unidos

Donald Trump

 

cesarc655(66636)Hace 37 minutos
Y nos aterramos porque hay extorsionistas de bajo monto en las calles, mientras, toleramos los de alta monta.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.