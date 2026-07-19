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Cómo Trump hace las elecciones de EE. UU. más inseguras

Trump alertó esta semana sobre fraude electoral con pruebas que no lo sustentan, mientras su gobierno recortó la seguridad creada para evitarlo.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
19 de julio de 2026 - 01:11 p. m.
El presidente Donald Trump durante un discurso a la nación el pasado jueves.
El presidente Donald Trump durante un discurso a la nación el pasado jueves.
Foto: EFE - SAUL LOEB / POOL

Recuerde qué fue lo primero que hizo antes de salir de casa en las últimas elecciones presidenciales: alistar su documento de identidad. Cuando un colombiano, ecuatoriano, inglés, alemán... o básicamente cualquier persona en el planeta se presenta ante los jurados electorales para votar, lo más lógico para nosotros es que le pidan un dcumento que lo identifique para ejercer su derecho al voto. Pero las cosas no funcionan así en Estados Unidos.

Cada estado decide, y en varios de ellos ni siquiera hace falta mostrar un documento, basta con...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
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