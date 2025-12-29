Con Asfura en Honduras, Trump amplía su red de aliados en América Latina

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras. Foto: AFP - ORLANDO SIERRA

Con la victoria de Nasry Asfura en las elecciones de Honduras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se asegura un nuevo amigo en el vecindario.

El empresario conservador de 67 años, hijo de inmigrantes palestinos, fue finalmente proclamado presidente electo el pasado 24 de diciembre, casi un mes después de las votaciones. El conteo de votos se retrasó por fallas técnicas en medio de una reñida competencia entre los dos candidatos a la cabeza. Con menos de un punto porcentual de diferencia sobre su contrincante, el centroderechista...